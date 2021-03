Nasce AssoHealth, associazione per contrastare le fake news sanitarie

Nasce AssoHealth, un’associazione per una comunicazione responsabile sulla salute per prevenire allarmismi e fake news e per sostanziare il valore di una informazione trasparente, etica e validata. Si tratta della prima associazione nazionale che riunisce le agenzie di comunicazione specializzate nel settore healthcare, che operano per promuovere un’informazione guidata dalla scienza e dai principi della divulgazione scientifica.

“L’ecosistema sanitario ha bisogno, soprattutto ora, di coesione e di supporto per ripartire in modo equo, propositivo e in tempi e modalità sostenibili per essere capace di infondere fiducia, creando connessioni significative utili alla costruzione di un futuro più inclusivo dei bisogni di tutti gli stakeholder, pazienti e care giver”, ha sottolineato Carola Salvato, presidente della nuova associazione e amministratore delegato di Havas Life Italia, nel corso della conferenza organizzata per il lancio dell’iniziativa.

“Come Associazione daremo il nostro contributo mettendo a disposizione competenze e esperienza, per sensibilizzare i diversi interlocutori rispetto al ruolo che riveste la comunicazione responsabile: informare, educare, coinvolgere, motivare, approfondire”, ha aggiunto. AssoHealth riunisce agenzie appartenenti a network internazionali e realtà italiane, tutte specializzate nella comunicazione del settore salute.