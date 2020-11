Verona: Moodart Fashion School

Sponsor

L’assessore regionale alla formazione e al lavoro del Veneto Elena Donazzan ha visitato oggi la Moodart Fashion School di via Ciro Ferrari a Verona, ha incontrato la dirigenza e i docenti e salutato gli studenti collegati da remoto. “Dieci anni di esperienza nella formazione specifica sulla comunicazione della moda sono la ricchezza e il valore competitivo di questa realtà, sita in Verona ma con uno sguardo rivolto al resto del mondo – afferma l’assessore Donazzan – la pandemia va letta come una gravissima parentesi temporale che però può contare su fondamentali economici di settore positivi che vanno rafforzati, soprattutto in questo momento, nel capitale umano”. Nata 11 anni fa dall’intuizione della sua fondatrice Elisa Sorrentino, è una scuola di Alta Formazione e di apprendimento continuo che opera a tutto tondo nei campi della moda e della comunicazione: qui si erogano ‘corsi professional’, della durata di due anni rivolti a neodiplomati che vogliono muovere i loro primi passi nel fashion e nel lusso, e ‘corsi advanced’ della durata di un anno rivolti a studenti universitari o a laureati già inseriti nel mondo del lavoro che desiderano aggiornarsi o cambiare settore. Conta 120 docenti, e più di 800 studenti formati, l’81% di loro già avviati ad un lavoro coerente con il percorso formativo affrontato anche grazie allo stretto rapporto che la scuola ha con le principali aziende della moda del territorio e grazie alle esperienze maturate con workshop in Italia e all’estero. Una scuola che vanta un board tutto al femminile e un forte legame con il tessuto produttivo del territorio. Nei prossimi giorni si terrà l’annuale career day, un appuntamento che quest’anno si svolgerà da remoto a causa della pandemia, e che ha già visto l’adesione di 200 studenti e di 35 aziende con posizioni aperte che vogliono investire sui giovani. “Il confronto tra aziende e potenziali collaboratori del caeer day è la riprova che le nostre aziende sono sane e hanno la prospettiva di crescere” ha concluso l’assessore regionale.