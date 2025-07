Confagricoltura, intesa con il Vietnam. Memorandum per valorizzare i prodotti agroalimentari italiani di alta qualità

Un memorandum per aprire nuovi canali di export e commercio. Made in italy sostenibilità e sicurezza alimentare sono stati i temi dell’incontro a Palazzo della Valle tra il Comitato Centrale per le Policy e la Strategia del governo del Vietnam, rappresentato dal suo vicepresidente Nguyen Duy Hung, il vicepresidente di Confagricoltura Sandro Gambuzza e il direttore generale, Roberto Caponi.

L’intesa con un memorandum

La collaborazione tra le parti si è sostanziata nella firma di un memorandum tra la Confederazione e la Fondazione Italia-Vietnam rappresentata dalla presidente, Maily Anna Maria Nguyen. “L’intesa”, spiega la Confagricoltura, “ha come obiettivi la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani di alta qualità nel Paese, mercato in forte espansione e porta di accesso per la più ampia piazza del Sud-Est asiatico”

Il valore degli accordi

L’export agroalimentare dell’Italia verso il Vietnam ha toccato i 90 milioni di euro nel 2024. A fronte di importazioni superiori, concentrate su caffè, prodotti ittici, riso, spezie, ortofrutta esotica. Il Vietnam è il secondo partner commerciale dell’Ue nell’ambito dell’Associazione delle nazioni del sud – est asiatico (ASEAN) dopo Singapore, con scambi di merci per un valore mediamente di quasi 50 miliardi di euro l’anno e servizi per un valore medio di oltre 3,5 miliardi di euro.

Nuove occasioni di scambi

“L’obiettivo di questa collaborazione”, spiega Gambuzza, “iniziata nel 2023 con l’ambasciatore vietnamita in Italia, Duong Hai Hung, è incrementare l’export italiano con l’organizzazione di incontri ad hoc con le nostre aziende associate. Vogliamo creare occasioni di confronto per dare ancora più forza alle relazioni commerciali tra i due Paesi, in linea con il memorandum siglato dal ministro Lollobrigida nel 2024”.

Economie dinamiche

“Aspiriamo a promuovere l’autosufficienza nei prodotti agroalimentari e a integrare nuove tecniche di digitalizzazione per un’economia più circolare” ha dichiarato Duy Hung, “Il partenariato strategico con l’Italia, e in particolare il supporto di Confagricoltura, è fondamentale per raggiungere questi obiettivi. Il nostro Paese è una delle economie più dinamiche del Sud-Est asiatico ed è fortemente interessato allo sviluppo sostenibile del suo settore agricolo”.

Tra i principali partner

“Gli scambi commerciali Italia-Vietnam sono storici, iniziano nel 1973 per arrivare al 2013 con la firma del Partenariato Strategico”, ha aggiunto Caponi, “Oggi Hanoi è uno dei nostri principali partner commerciali nell’ASEAN. Confagricoltura si impegna a rafforzare ulteriormente questi legami, promuovendo la collaborazione e l’apertura di nuovi mercati, specialmente nel settore agricolo e alimentare”.

