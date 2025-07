Dazi, Polato “Trattative fino all’ultimo per arrivare ad accordo equo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La linea da seguire è chiara, ed è quella che sta sostenendo il governo italiano e anche quello tedesco del cancelliere Merz: trattare fino all’ultimo per raggiungere un accordo equo, che non vuol dire dazi al 30%”. Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Daniele Polato, in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles. Tra i 27 stati membri, comunque, resta indecisione su quale linea adottare nei confronti degli Usa. “La Francia che preme per i controdazi resta isolata – ha commentato Polato -. Il fatto che la Commissione e il commissario Sefcovic continuino nelle trattative con gli Stati Uniti ci permette di portare avanti gli interessi dell’Europa. Una guerra commerciale – ha concluso – non conviene a nessuno, soprattutto per un paese come l’Italia con le sue esportazioni. In un momento storico in cui deve ripartire l’economia chiediamo competitività, lavorando ad un accordo equo insieme agli Stati Uniti”.

