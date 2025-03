Fiaip, Baccarini “Nel 2024 crescono le compravendite residenziali”

ROMA (ITALPRESS) – “La fotografia del mercato immobiliare che presentiamo oggi ci indica tre priorità per la politica, da una parte definire un sistema ordinato di incentivi fiscali, dall’altra parte l’importanza del credito, quindi l’importanza di ripristinare la platea dei destinatari accessibili al fondo di garanzia Consap, e in ultimo la definizione di un piano nazionale sulla casa che consente di aumentare l’offerta abitativa in modo da calmierare i valori di mercato e rendere più accessibile l’acquisto della casa”. Lo ha detto Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip, a margine della conferenza stampa di presentazione del 12° Rapporto sul mercato immobiliare residenziale 2024, con focus sull’efficientamento energetico degli edifici e le previsioni 2025.

