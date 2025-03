Il turismo a 5 stelle in Italia vale oltre 9 miliardi

Il turismo di fascia alta in Italia continua a registrare numeri record, consolidando il Paese come una delle destinazioni più ambite per i viaggiatori alto-spendenti. Secondo un’analisi condotta dall’istituto di ricerca Demoskopika, la spesa turistica diretta nel segmento degli alberghi di lusso ha superato i 9 miliardi di euro nel 2024, rappresentando il 16,8% dell’ammontare complessivo dell’offerta alberghiera italiana, stimata in oltre 54 miliardi di euro. Negli ultimi 15 anni, il segmento del turismo di lusso ha registrato una crescita più che doppia rispetto all’intero comparto alberghiero. Tra il 2008 e il 2024, la media annuale di crescita delle presenze nelle strutture a cinque stelle è stata del 9,2%, contro il 5,2% del settore alberghiero nel suo complesso. Gli hotel di lusso hanno visto anche un incremento significativo negli arrivi, con un tasso medio annuo del 10,4%, rispetto al 6,0% delle strutture alberghiere in generale.

Nel 2024, le presenze negli hotel di lusso hanno sfiorato i 12,8 milioni di pernottamenti, con oltre 4,5 milioni di arrivi. E le prospettive per il 2025 sono ancora più rosee: Demoskopika prevede un incremento del 2,0% per gli arrivi e dell’1,4% per le presenze, consolidando il ruolo dell’Italia nel panorama globale del turismo di alta gamma.

Il Mercato Big Spender

L’analisi di Demoskopika individua 11 Paesi esteri che rappresentano oltre il 65% delle presenze negli esercizi alberghieri italiani e che hanno generato, tra le varie componenti della spesa turistica, un giro d’affari stimato in quasi 18 miliardi di euro nel 2024. Tra questi:

Germania: 5,3 miliardi di euro (29,8%)

Stati Uniti: 4,0 miliardi di euro (22,7%)

Regno Unito: 1,7 miliardi di euro (9,6%)

Svizzera: 1,5 miliardi di euro (8,8%)

Francia: 1,5 miliardi di euro (8,5%)

Austria, Spagna, Paesi Bassi, Canada, Australia e Giappone completano la lista. Questi Paesi confermano l’elevata attrattività dell’Italia per i turisti con una forte propensione alla spesa, contribuendo alla crescita del segmento luxury.

Le regioni leader

L’indice ELITE (Exclusive Luxury & International Tourism Evaluation), sviluppato da Demoskopika, ha classificato le regioni italiane sulla base della loro performance nel turismo di lusso. I sistemi turistici più performanti sono:

VIP Diamond: Lazio, Campania, Lombardia, Sardegna e Veneto, caratterizzate da un’offerta di lusso altamente consolidata e attrattiva per i big spender.

Premium Gold: Toscana, Trentino-Alto Adige, Puglia, Sicilia e Liguria, regioni con un posizionamento solido nel mercato luxury.

Luxury Silver: Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Basilicata e Umbria, che mostrano margini di crescita significativi.

Exclusive Bronze: Calabria, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Marche, territori dove il turismo di lusso è ancora in fase embrionale o necessita di investimenti strategici per rafforzare l’attrattività nel mercato premium.

Fattori di successo

Il Presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, ha sottolineato i principali elementi che hanno contribuito alla crescita del turismo di lusso in Italia:

Qualità dei servizi: l’attenzione al dettaglio e l’eccellenza nell’ospitalità sono fattori chiave per attrarre viaggiatori alto-spendenti.

Valorizzazione delle destinazioni di pregio: le località più esclusive del Paese continuano ad attirare un turismo d’élite.

Esperienze esclusive: il turismo di lusso non si limita più all’alloggio, ma si espande in esperienze uniche, dalla gastronomia stellata agli eventi personalizzati.

Per consolidare ulteriormente questa crescita, Rio ha indicato tre priorità:

Più formazione: specializzazione del personale per garantire servizi di altissima qualità.

Più innovazione: utilizzo della tecnologia per migliorare l’esperienza del turista di lusso.

Più integrazione di filiera: collaborazione tra attori pubblici e privati per un’offerta sempre più competitiva e personalizzata.

