ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Cambiamenti climatici, oltre due milioni di morti entro il 2099– “Mission Innovation 2.0”, nuove risorse per le tecnologie pulite– La crisi climatica aumenta il rischio tsunami nel Mediterraneo– In Sicilia un impianto di carburante sostenibile per aerei

