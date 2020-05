Coronavirus, ok ad allenamenti individuali anche per le squadre

ROMA (ITALPRESS) – Ok dal Viminale agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra. Lo si evince da una circolare inviata ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio. "Sulla base di una lettura sistemica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l'attivita' sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento", e' scritto nel dispositivo. Le squadre di calcio, dunque, potranno riprendere gli allenamenti individuali nei rispettivi centri sportivi. Ieri societa' come Bologna, Parma, Sassuolo, Cagliari, Lazio e Roma, in virtu' delle ordinanze delle rispettive Regioni, avevano gia' messo a disposizione, o erano pronte a farlo, le proprie strutture sportive. (ITALPRESS). ari/red 03-Mag-20 13:01