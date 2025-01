Occhiuto “Ponte Stretto importante, servono risorse per Alta Velocità”

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – “Il Ponte sullo Stretto è importante, ma è importante che ci siano le reti stradali e ferroviarie che colleghi il resto del Paese al Ponte”. Così il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della firma del contratto di finanziamento BEI – Regione Calabria. “Sull’A/V è importante che siano reperite le risorse che servono per portarla in Calabria. Nel Pnrr non c’è un euro ma lo sappiamo da tempo, da quando è stato predisposto il Recovery, a suo tempo furono inserite opere con uno stato di avanzamento più maturo e in Calabria non ce ne erano. Serve 1 miliardo per portarla fino a Praia a Mare e questo sarebbe già un importante risultato perché avvicinerebbe la Calabria a Roma facendo risparmiare almeno 30 minuti di percorso. Noi ci aspettiamo che il governo sia conseguente con l’obiettivo virtuoso che si è dato, ovvero il Ponte sullo Stretto”, aggiunge.xb1/pc/gsl