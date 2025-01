309 feriti, 90 minorenni coinvolti e 146 arresti: i numeri di un Capodanno ad alto rischio

La notte di Capodanno si è conclusa con un aumento significativo dei feriti rispetto all’anno scorso, sebbene non si siano registrati decessi. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, i feriti totali sono stati 309, un incremento rispetto ai 274 del 2024. Tra questi, 69 persone sono state ricoverate in ospedale, contro le 49 dello scorso anno. I feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, sono saliti a 34 rispetto ai 27 registrati nel 2024. Particolarmente allarmante è l’aumento dei minorenni coinvolti, che passano da 64 a 90. Dodici persone, inoltre, sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco, un dato stabile rispetto all’anno precedente. L’incremento delle denunce e degli arresti per reati legati ai festeggiamenti conferma un clima di maggiore attenzione delle autorità: 520 denunce (erano 386 nel 2024) e 146 arresti (rispetto agli 88 dell’anno scorso).

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle principali città italiane, effettuando oltre 28.200 verifiche e sequestrando un ampio quantitativo di materiale illegale. Tra gli oggetti confiscati figurano 473 lanciarazzi, 43 armi da fuoco, oltre 6.000 munizioni e più di 100.000 manufatti pirotecnici pericolosi. Sul fronte degli incendi e dei danni materiali, i vigili del fuoco hanno effettuato 882 interventi, un aumento significativo rispetto ai 703 dello scorso anno. La Lombardia si è confermata la regione con il maggior numero di interventi, con 142 operazioni.

Gravi incidenti

A Bari, un ventenne con precedenti penali è stato ferito gravemente da un colpo d’arma da fuoco all’addome. Operato d’urgenza, si trova ora ricoverato in Rianimazione. Sempre in Puglia, ad Andria, un bambino di sei anni ha perso un dito quando una pistola a salve, datagli dal padre per festeggiare, è esplosa. Nella stessa città, la detonazione di un grosso petardo ha provocato danni strutturali a una palazzina, costringendo sei famiglie all’evacuazione. A Napoli, i festeggiamenti hanno causato 36 feriti, tra cui due colpiti da proiettili vaganti. Un turista saudita di 28 anni è in terapia intensiva per una ferita da arma da fuoco alla spalla, mentre una ragazza napoletana colpita al braccio è stata dimessa con dieci giorni di prognosi. Nel resto della Campania, il bilancio dei feriti ammonta a circa 50 persone, con episodi gravi come l’amputazione di una mano a Caserta.

In Basilicata, a Matera, un uomo ha riportato gravi lesioni all’occhio per lo scoppio di un petardo, mentre in Sardegna una lanterna cinese ha innescato un incendio su un balcone a Quartu Sant’Elena. A Torino, un quindicenne è rimasto gravemente ferito raccogliendo un petardo inesploso. A Reggio Emilia, un minorenne è stato ferito dallo scoppio di un petardo e un ventenne è finito in ospedale dopo una lite. Nel Veneto, quattro persone sono rimaste ferite, inclusi due minorenni colpiti da un grosso petardo. A Genova, un uomo ha subito l’amputazione di un dito, mentre un altro ha riportato danni agli occhi. Episodi simili si sono verificati anche a Firenze, con cinque feriti, e a Bologna, dove un dodicenne è stato operato a un occhio.

Abuso di alcol

Non solo esplosivi, ma anche l’abuso di alcol ha richiesto numerosi interventi sanitari. In Liguria, due minorenni sono stati ricoverati in coma etilico. Situazioni analoghe si sono verificate a Foligno, in Umbria, e a Taranto, dove i festeggiamenti hanno visto anche cassonetti incendiati e danni a proprietà private. A Milano, nonostante i botti e i fuochi d’artificio diffusi, la situazione è rimasta sotto controllo. Sono stati registrati solo feriti lievi, principalmente per scottature e piccole ustioni. A Roma, il bilancio parla di 30 feriti, tra cui otto minorenni, ma nessuno in gravi condizioni.

