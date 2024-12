Capodanno: 1,3 milioni di italiani in viaggio. Ma le prenotazioni calano del 4%

Saranno circa 1,3 milioni gli italiani che saluteranno il 2024 in viaggio, secondo le stime del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti. Di questi, 450mila sceglieranno di trascorrere le vacanze in Italia, mentre quasi 850mila opteranno per destinazioni estere. I dati, raccolti attraverso un sondaggio condotto su 648 agenzie di viaggio in tutta Italia, mostrano una netta preferenza per i viaggi internazionali, sebbene il contesto economico abbia influito sulle scelte dei viaggiatori. Nonostante l’entusiasmo per il Capodanno, il numero complessivo di prenotazioni è in calo del 4% rispetto al 2023. Il rallentamento è attribuito principalmente all’aumento delle tariffe globali e al costo crescente dei servizi turistici, che pesa particolarmente sugli italiani, la cui capacità di spesa è inferiore rispetto ad altri Paesi europei.

La flessione è più evidente per le destinazioni italiane, mentre i viaggi all’estero – soprattutto verso mete competitive in termini di prezzo – hanno contribuito a contenere il calo. Circa il 65% delle partenze si concentrerà tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, segnando il periodo di maggior movimento turistico.

Le destinazioni preferite

Per chi sceglierà di rimanere nel Belpaese, il Trentino-Alto Adige si conferma la regione più richiesta, grazie alla sua offerta invernale e alle sue tradizioni natalizie. Seguono Toscana, Campania, Lazio, Sicilia e Veneto, tutte destinazioni apprezzate per le loro attrazioni culturali, gastronomiche e paesaggistiche. Tra le mete estere di breve raggio, spiccano la Spagna, la Francia, il Marocco (in forte aumento), il Regno Unito e l’Austria. Per il medio raggio, continuano a essere popolari l’Egitto, la Finlandia, la Norvegia, l’Islanda e la Svezia, anche se queste ultime registrano un lieve calo rispetto al 2023. Le mete di lungo raggio, invece, vedono una crescita di interesse per i Caraibi, gli Stati Uniti, la Thailandia, il Giappone e il Vietnam.

Altri Paesi che attraggono sempre più viaggiatori italiani includono il Madagascar, l’Argentina, le Seychelles, il Sudafrica e l’Australia, oltre a destinazioni consolidate come le Maldive, il Kenya, Zanzibar, la Tanzania, il Messico e Mauritius.

Nuove tendenze

Sebbene le richieste per viaggi termali e wellness siano in calo rispetto agli anni precedenti, si registra un crescente interesse per Crociere; viaggi su misura e di gruppo con accompagnatore; vacanze attive e sportive; viaggi avventura; prodotti turistici per il Mediterraneo, che continuano a riscuotere grande successo.

