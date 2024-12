Benjamin Netanyahu augura un felice Natale ai cristiani di tutto il mondo

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha inviato un messaggio di auguri per un felice Natale ai cristiani di tutto il mondo, esprimendo gratitudine alla comunità cristiana per il loro sostegno nei conflitti in cui è coinvolto lo Stato ebraico. Alla vigilia di Natale, Netanyahu ha condiviso un videomessaggio sulla piattaforma social X. “Cari amici cristiani, mentre vi riunite con le vostre famiglie e i vostri amici in questo Natale, invio le mie benedizioni alla comunità cristiana in Israele e nel mondo per un felice Natale dalla Terra Santa”, ha dichiarato. L’annuncio arriva mentre le forze israeliane continuano a confrontarsi con gruppi terroristici a Gaza e Hezbollah in Libano, in seguito all’attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato una risposta militare da parte di Israele. “In questo periodo in cui Israele combatte su più fronti, apprezziamo sinceramente il saldo sostegno dei nostri amici cristiani a livello globale. Siete stati al nostro fianco con resilienza e forza mentre Israele difende la nostra civiltà dalla barbarie – ha aggiunto Netanyahu – Il popolo di Israele è unito nel difendere la nostra nazione contro chi cerca di distruggerci. Vogliamo la pace con chi desidera la pace con noi, ma faremo tutto il necessario per proteggere l’unico Stato ebraico, custode e fonte del nostro comune retaggio”. Secondo l’Ufficio centrale di statistica israeliano, in Israele risiedono oltre 180.000 cristiani, rappresentando circa l’1,8% della popolazione totale del Paese, che supera i 9,9 milioni di abitanti. La popolazione cristiana è cresciuta dello 0,6% lo scorso anno. “Israele è in prima linea nella lotta contro le forze del male e della tirannia, ma la nostra battaglia è ancora in corso – ha concluso il primo ministro – Con il vostro sostegno e con l’aiuto di Dio, vi assicuro che prevarremo. Da Gerusalemme, città della pace, vi auguro un felice Natale e un nuovo anno pieno di gioia”.

