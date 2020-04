Monreale in festa per l’arcivescovo Pennisi

Settimo anno di governo pastorale dell’Arcidiocesi di Monreale per monsignor Michele Pennisi, prelato di grande spiritualità e passione civile. Il 58°esimo presule iniziò ufficialmente il suo ministero il 26 aprile 2013. Ordinato presbitero il 9 settembre 1972, eletto vescovo di Piazza Armerina il 12 aprile 2002, ha celebrato l’ordinazione episcopale il 3 luglio 2002. L’8 febbraio 2013, il Santo Padre Benedetto XVI, lo ha elevato alla dignità di arcivescovo dell’Arcidiocesi di Monreale.

In occasione della ricorrenza monsignor Antonino Dolce, Vicario Generale, gli ha indirizzato un messaggio augurale: “A nome della Comunità diocesana, desidero esprimere al nostro Padre Vescovo Michele la più viva gratitudine per la sua affettuosa vicinanza soprattutto in questo momento di emergenza pandemica. Chiediamo al Signore di “sostenerlo con il suo amore perché edifichi con la parola e con l’esempio il popolo a lui affidato” . Possano Pastore e gregge giungere alla pienezza di comunione con il Cristo crocifisso e risorto”. Anche la grande famiglia del Parlamento della legalità internazionale fa corona intorno alla sua guida spirituale monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, nel suo settimo anniversario di permanenza e di servizio pastorale: “Dalla Lombardia alla Sicilia giungano gli auguri più affettuosi a un grande uomo di Dio – scrivono Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente presidente e vice presidente del movimento – che ha subito accolto l’invito a essere la nostra guida e da quel giorno non ha mai fatto mancare la sua paterna vicinanza. Sempre presente a ogni nostra iniziativa – concludono – monsignor Michele ci ha sempre incoraggiato e benedetti invitandoci a non togliere mai lo sguardo da Cristo modello di giustizia e di pace in ogni tempo della storia”. Grande è l’affetto che tutti i componenti della organizzazione nutrono per l’arcivescovo assicurando ogni giorno la vicinanza con la preghiera”.