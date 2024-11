Riciclo virtuoso: oltre 76,5 milioni di bicchierini trasformati in un anno grazie al progetto ‘RiVending’

Oltre 76,5 milioni di bicchierini in plastica riciclati, equivalenti a 523 tonnellate di CO2 risparmiate: questi i numeri straordinari registrati tra ottobre 2023 e ottobre 2024 dal progetto ‘RiVending’, l’iniziativa promossa da Confida, Corepla e Unionplast per il recupero e il riciclo dei bicchieri, palette in plastica (PS) e bottiglie in Pet provenienti dai distributori automatici. Grazie ai 14.861 cestini RiVending posizionati presso aziende, scuole e università in tutta Italia, il progetto rappresenta un modello virtuoso di economia circolare. Gli enti e le imprese che partecipano ricevono attestazioni sul risparmio di CO2 ottenuto, un valore aggiunto importante per i bilanci di sostenibilità aziendale.

Lombardia leader nel riciclo

A guidare la classifica delle regioni più virtuose è ancora una volta la Lombardia, con 1.787.249 bicchieri raccolti solo nel mese di ottobre 2024, segnando una crescita del +23% rispetto allo stesso mese del 2023. Seguono: Emilia-Romagna: 1.534.742 bicchieri (+11,5%); Veneto: 1.167.399 bicchieri (+51%), che registra l’incremento più consistente tra le prime tre regioni; Trentino-Alto Adige: 720.372 bicchieri (+30,4%), che supera il Friuli-Venezia Giulia al quarto posto; Friuli-Venezia Giulia: 683.298 bicchieri (+10%). Tra le altre regioni spicca la Campania, che con 141.208 bicchieri raccolti (+61,8%) sale al nono posto, scavalcando il Lazio (98.498 bicchieri, +7,8%).

Innovazione e riuso

Il progetto RiVending non si limita al riciclo, ma dà una nuova vita ai materiali raccolti. La plastica dei bicchierini, realizzata in polistirolo compatto, si trasforma in oggetti utili e sostenibili: Edilizia: utilizzata come isolante per cappotti termici degli edifici; Mobili: telai per cornici e tavoli da giardino; Accessori per animali: ciotole realizzate per i canili dell’ENPA; Oggetti per la scuola: righelli distribuiti a diverse scuole italiane. Un esempio di economia circolare applicata è l’utilizzo del polistirolo riciclato (R-Ps) per produrre nuovi bicchierini per il caffè o vasetti per yogurt. Anche il PET riciclato (R-PET) si presta a molteplici usi, dalla produzione di bottiglie a capi d’abbigliamento innovativi.

Un impegno crescente

Il progetto RiVending dimostra come la collaborazione tra imprese, enti pubblici e privati possa generare un cambiamento tangibile nella gestione dei rifiuti plastici, trasformando ciò che prima era scarto in una risorsa preziosa. Con numeri in costante crescita, l’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’economia circolare possa contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e alla riduzione delle emissioni di CO2.

