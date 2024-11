“Giustizia sociale e uguaglianza economica devono andare di pari passo per raggiungere la parità di genere”

Si è tenuto il IX Evento Annuale della Global Thinking Foundation ETS, associazione impegnata dal 2016 nella promozione della finanza sostenibile e nell’educazione finanziaria per combattere la violenza economica. Fondatrice e presidente della fondazione è Claudia Segre, figura di spicco nel panorama della sostenibilità economica, che ha inaugurato l’evento con un forte messaggio: giustizia sociale e uguaglianza economica devono andare di pari passo per raggiungere una reale parità di genere. L’edizione di quest’anno, intitolata alla giustizia sociale, ha messo al centro il tema della lotta alla violenza come base imprescindibile per costruire un dialogo intergenerazionale sul lavoro e sull’empowerment finanziario. Nei vari panel, suddivisi per temi specifici, si sono alternati relatori di alto profilo, provenienti dal mondo politico, istituzionale e imprenditoriale, tra cui Diene Keita, Assistente Segretario Generale delle Nazioni Unite e Vice Direttrice Esecutiva dell’Unfpa; Gianna Martinengo, imprenditrice impegnata nell’innovazione sociale; Vittorio Calaprice, analista politico della Rappresentanza Italiana della Commissione Europea; Antonella Ninci, Presidente Cug Inail; Gianni Rosas, Direttore dell’Ufficio Italia e San Marino dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro; e la deputata francese Marie-Pierre Rixain, rappresentante di La République En Marche.

Parità di genere

Claudia Segre ha aperto la giornata con un discorso in cui ha sottolineato come la giustizia sociale e l’uguaglianza economica siano obiettivi inscindibili, soprattutto nel contesto della parità di genere. “La lotta alla violenza economica è fondamentale per costruire una società in cui le donne, le famiglie e le fasce più vulnerabili possano davvero accedere a un’educazione finanziaria e digitale che consenta loro di essere indipendenti”, ha dichiarato la Segre, ribadendo la mission della Global Thinking Foundation. Tra i momenti salienti, il saluto istituzionale di Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche per la Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma. Lucarelli ha sottolineato l’importanza di affrontare la parità di genere in una prospettiva produttiva: “Il Sindaco Roberto Gualtieri mi ha affidato la delega alle Pari Opportunità associandola alle Attività Produttive. Questo perché non si può parlare di sviluppo territoriale senza includere il 50% della popolazione”. Un messaggio chiaro e diretto sulla necessità di integrare l’uguaglianza sociale con lo sviluppo economico.

Modello economico inclusivo

Il dialogo si è concluso con un intervento di Barbara Pontecorvo, Partner di Deloitte e responsabile della Task Force Società Benefit, che ha sottolineato l’importanza di un modello economico inclusivo. “Raggiungere l’equilibrio di genere è una condizione indispensabile per una società sostenibile. Creare ambienti inclusivi significa migliorare le performance aziendali e contribuire concretamente a una società più equa e prospera”, ha affermato Pontecorvo, ribadendo che le aziende devono perseguire obiettivi di beneficio comune oltre al profitto.

Dunque, il IX Evento Annuale della Global Thinking Foundation ha rappresentato un momento di confronto cruciale per riflettere su temi di attualità e per promuovere una finanza più responsabile e inclusiva. Numerose finestre di dialogo sono state aperte, ma il messaggio finale è stato chiaro: la giustizia sociale e l’equilibrio di genere non sono solo ideali, ma traguardi concreti e necessari per una crescita economica che non lasci nessuno indietro.

