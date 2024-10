La bellezza che ti salva la vita

Invecchiamento attivo, longevity, medicina preventiva e predittiva. Di questo si è parlato al congresso “CHA(LLE)NGES. Le sfide dei cambiamenti” patrocinato dal Festival della Scienza 2024, inserito nella programmazione degli eventi extra. Organizzato e presieduto dalla Dottoressa Tiziana Lazzari, Dermatologa e chirurgo estetico, è stato l’occasione per conoscere le tante “sfide” che la medicina estetica e la chirurgia estetica si trovano ad affrontare.

Oggi sempre più pazienti richiedono procedure mediche e chirurgiche per raggiungere un miglioramento estetico che sia anche funzionale al raggiungimento di quell’equilibrio psico – fisico che l’OMS definisce “stato di buona salute”. Non più, dunque, solo un fatto esteriore, quasi effimero, ma un vero e proprio investimento sul proprio benessere a 360° e sul proprio stato d’animo che tanto concorre alla salute e alla guarigione. “Donare anni alla vita e vita agli anni” e “curarsi da sani per vivere al meglio” sono stati, infatti, i claim di una lunga giornata ricca di incontri con esperti di diversi settori, dalle scienze mediche a quelle informatiche, a testimonianza della natura pluri e inter-disciplinarità della medicina estetica. “Un confronto aperto tra professionisti che promuovono la sinergia tra specialità, competenze e sfumature differenti per arrivare a celebrare la scienza e lo sviluppo tecnologico in ambito medico”, ha infatti sottolineato la dottoressa Lazzari.

Le chiavi del successo restano sempre un’accurata diagnosi clinica e strumentale e la conoscenza avanzata delle più moderne tecnologie, che in questo caso vanno dai laser agli ultrasuoni focalizzati alle radiofrequenze ad un utilizzo sempre crescente dell’intelligenza artificiale.

