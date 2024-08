Tutto pronto per il ‘Tempo del Creato’ che si celebra dal primo settembre

Per accompagnare e animare il Tempo del Creato 2024, l’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo e l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro hanno preparato il sussidio online “Spera e agisci con il creato” con focus, video e materiali per la liturgia. Pensato per le diocesi, le parrocchie, le associazioni, gli istituti religiosi, i gruppi, il sussidio vuole contribuire all’approfondimento del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato, che si celebrerà il 1° settembre.

Le parole del Papa

“Sperare e agire con il creato – spiega il Papa – significa anzitutto unire le forze e, camminando insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, contribuire a ripensare alla questione del potere umano, al suo significato e ai suoi limiti. Il nostro potere, infatti, è aumentato freneticamente in pochi decenni. Abbiamo compiuto progressi tecnologici impressionanti e sorprendenti, e non ci rendiamo conto che allo stesso tempo siamo diventati altamente pericolosi, capaci di mettere a repentaglio la vita di molti esseri e la nostra stessa sopravvivenza’ (Laudate Deum, 28)”. Alla sezione con le riflessioni, si affiancano quella con le proposte per le celebrazioni, quella contenente le schede sul “Tempo del Creato e Insegnamento Religione Cattolica” per la didattica nelle scuole e quella che raccoglie i frutti di 4 gruppi di studio: tecnologia e comunicazione; formazione e conversione ecologica; pastorale e cura del territorio; partecipazione politica e cittadinanza attiva.

Inizi minuscoli, risultati di bellezza infinita

È una giornata importante per i cristiani delle diverse confessioni, perché apre il Tempo del Creato che si concluderà con la festa di san Francesco del 4 ottobre. Le diocesi e le parrocchie organizzano attività diversificate che spaziano dai momenti liturgici ai convegni, fino a eventi locali per giovani e adulti, spesso in collaborazione con enti e associazioni di varia estrazione, che condividono l’importanza e la necessità della cura per la «casa comune». Proposte e idee sempre generative, perché «tutta la creazione è coinvolta in questo processo di una nuova nascita e, gemendo, attende la liberazione», sostiene papa Francesco nel suo messaggio, nel quale poi precisa: «Si tratta di una crescita nascosta che matura, quasi “granello di senape che diventa albero grande” o “lievito nella pasta” (cfr Mt 13,31-33). Gli inizi sono minuscoli, ma i risultati attesi possono essere di una bellezza infinita».

Un mese di preghiera e incontri

In questi mesi del 2024 c’è stata la fase di “Preparazione” del tempo ecumenico, una fase in cui i Leader Ecumenici si sono incontrati e hanno convocatole loro comunità “per discernere come ascoltare e rispondere al grido del Creato insieme.” Il primo settembre si svolgerà l’incontro di preghiera di apertura del Tempo del Creato con leader religiosi mondiali, mentre il 21 dello stesso mese si celebrerà una giornata di azione per sostenere il Trattato di Non Proliferazione dei combustibili fossili (FFNPT) e un webinar online per spiegare e riflettere su come eliminarli. L’evento di chiusura è previsto per il 4 ottobre e vedrà la partecipazione di voci giovanili da tutto il mondo.

Condividi questo articolo: