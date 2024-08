Ritorno dalle vacanze: bollino nero e picchi di calore

Inizia oggi il controesodo estivo, il temuto rientro dalle vacanze, con un weekend in cui ci attendono condizioni da bollino nero su quasi tutta la rete stradale italiana. Gli ingorghi principali saranno per l’appunto in prossimità dei grandi centri urbani e dei confini nazionali. Dalla Croazia si stimano addirittura oltre 184mila rientri. Nella giornata di domani si attiverà inoltre il divieto di transito per i veicoli pesanti dalle ore 8 alle 16, mentre domenica 25 lo stesso sarà prolungato dalle 7 fino alle 22, essendo la giornata in cui la congestione stradale sarà la più critica. Tenere alto il livello d’attenzione soprattutto sui principali nodi stradali, come l’Aurelia, l’Adriatica e l’A2. Vediamo adesso la situazione giorno per giorno.

Dal pomeriggio di venerdì 23 agosto si prospetta “solo” un bollino giallo fino al tardo pomeriggio, quando criticità impreviste potrebbero alzare l’asticella verso il colore rosso. Non è previsto alcun divieto di circolazione per mezzi superiori a 7,5 tonnellate. Sabato 24 presenterà più o meno la stessa situazione del venerdì, ma con in più il divieto di cui abbiamo già detto. Per la domenica invece il bollino rosso è garantito anche alla mattina, situazione per cui il divieto di transito per i mezzi oltre 7,5 tonnellate sarà più lungo. Lunedì 26 vedrà un miglioramento della situazione, con bollino rosso previsto solo alla mattina. Sarà revocato anche il divieto per i mezzi pesanti. Si ricorda inoltre che fino al 3 settembre l’Anas (Gruppo FS Italiane) terrà chiusi ben 906 cantieri, il 70% di quelli attualmente attivi in Italia. Per altre informazioni e aggiornamenti, si rimanda a Viabilità Italia, il sito ufficiale della polizia stradale.

La situazione meteo

Non sarà solo il traffico a preoccuparci, ma anche le condizioni meteo, che potrebbero costituire un’ulteriore e imprevedibile criticità. Vediamo di seguito la situazione aggiornata secondo Meteo.it.

L’anticiclone africano ritorna protagonista durante il weekend, portando a un aumento delle temperature fino ai 37°C sia a Nord che a Sud. Venerdì 23 agosto il clima si prospetta stabile, con il rischio di qualche nube tra alto Piemonte, alta Lombardia, Alto Adige e in Sicilia. Le temperature saranno tra i 30 ei 36 gradi. Sabato 24 bel tempo per tutto il giorno, mentre domenica è previsto un primo cambiamento, con il ritorno di piogge e maltempo sulle Alpi e lungo l’Appennino meridionale. Non si escludono però temporali anche in Sardegna e al Nord-Ovest della penisola. Il Centro-Sud rimarrà l’indiscusso protagonista della corrente anticiclonica, con picchi di 37-38°C fino a martedì 27 agosto.

