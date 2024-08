Maltempo, lʼAbi proroga la sospensione dei mutui per i territori colpiti da eventi estremi

LʼAssociazione bancaria italiana ha inviato una circolare agli istituti bancari associati, annunciando la sospensione delle rate dei mutui per le aree delle popolazioni colpite da eventi meteorologici eccezionali in diverse regioni del Paese. La comunicazione fa riferimento alla pubblicazione sul sito del Dipartimento della Protezione Civile di una serie di delibere del Consiglio dei Ministri e Ordinanze del Capo della Protezione Civile, che contengono queste misure di sostegno. In particolare, è stata prorogata per 12 mesi la sospensione dei pagamenti dei mutui nei territori della provincia di Cuneo, che è stata colpita da eventi atmosferici estremi il 6 luglio 2023. Questa misura, prevista dallʼOrdinanza della Protezione Civile, si inserisce allʼinterno dellʼaccordo sottoscritto da Abi e dalle associazioni dei consumatori, finalizzato a garantire interventi rapidi a favore delle comunità interessate da calamità naturali. Un’altra ordinanza riguarda invece le province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, colpita da piogge torrenziali tra il 20 e il 29 giugno 2024. La sospensione delle rate dei mutui, disposta per questi territori, diventerà operativa con la pubblicazione dellʼordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. Un passaggio, questo, che consentirà alle banche di attuare immediatamente la misura, in linea con lʼaccordo precedentemente menzionato.

Altre regioni

L’Emilia Romagna già nel maggio 2023 è stata vittima di una vera e propria alluvione che ha causato numerosi e ingenti danni in pressoché tutte le province, che ha provocato l’inondazione di città, campi coltivati e causando migliaia di sfollati. È stato già presentato un piano speciale da 4,5 miliardi di euro per 12 anni di lavori da parte della amministrazione regionale per la ricostruzione. Su questo fronte la strada è ancora lunga. Anche i residenti della Regione Veneto, che tra il 13 luglio e il 6 agosto 2023, sono stati vittima di precipitazioni fuori sopra i livelli normali beneficeranno di una proroga di 12 mesi della sospensione delle rate dei mutui. Infine, è stata disposta una proroga analoga per la Regione Lombardia, interessata anch’essa da eventi meteorologici straordinari tra il 4 e il 31 luglio dello scorso anno.

