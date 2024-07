Venezuela: Maduro proclamato vincitore delle elezioni presidenziali. L’opposizione denuncia irregolarità

Nicolás Maduro è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali in Venezuela, ma gli avversari si preparano a contestare i risultati. Poco dopo mezzanotte, il Consiglio elettorale nazionale ha dichiarato che Maduro ha ottenuto il 51% dei voti, superando l’opposizione di Edmundo González con il 44%. I risultati, basati sull’80% dei seggi, sono considerati irreversibili. Il Consiglio elettorale, controllato dai sostenitori di Maduro, non ha reso noti immediatamente i conteggi ufficiali di ciascuno dei 15.797 seggi elettorali, ostacolando la capacità dell’opposizione di contestare i risultati. Gli oppositori di Maduro si erano dichiarati vincitori nelle prime ore della sera.

Irregolarità

I rappresentanti dell’opposizione affermano che i conteggi raccolti presso i seggi elettorali mostravano la vittoria di González. I leader dell’opposizione stavano già festeggiando quella che ritenevano essere una vittoria. Le autorità hanno fatto coincidere le elezioni con quello che sarebbe stato il 70° compleanno dell’ex presidente Hugo Chávez. Maduro e il suo Partito Socialista Unito del Venezuela sono impopolari tra molti elettori che lo incolpano per la crisi economica. L’opposizione è riuscita a schierarsi dietro un unico candidato dopo anni di divisioni interne e boicottaggi elettorali. Il Venezuela, con le più grandi riserve petrolifere accertate del mondo, era entrato in crisi dopo l’elezione di Maduro. Il crollo dei prezzi del petrolio e l’iperinflazione hanno portato a disordini sociali e a una migrazione di massa. Le sanzioni economiche statunitensi non hanno fatto altro che aggravare la crisi. Il programma di Maduro era incentrato sulla sicurezza economica. Il Fondo monetario internazionale prevede una crescita del 4% quest’anno, ma molti venezuelani non hanno visto miglioramenti. Molti guadagnano meno di $200 al mese, il che rende difficile permettersi beni essenziali. L’opposizione ha cercato di trarre vantaggio dalle disuguaglianze.

