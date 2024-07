Trump in Minnesota: “Harris pazza liberale”

Mentre la campagna presidenziale entra negli ultimi 100 giorni, il candidato repubblicano Donald Trump e JD Vance hanno radunato i sostenitori a St.Cloud, in Minnesota, uno stato che non vota repubblicano dal 1972. Questo raduno potrebbe costringere Kamala Harris e i democratici a destinare risorse a uno stato che altrimenti ignorerebbero. Il tycoon ha parlato per oltre un’ora e mezza a una folla entusiasta, attaccando Harris su immigrazione e criminalità, definendola una “liberale pazza”, criticandola per un tweet del 2020 che incoraggiava donazioni al Minnesota Freedom Fund, mirato a riformare il sistema delle cauzioni. Sebbene Harris non abbia contribuito personalmente al fondo, il suo tweet ha aiutato a raccogliere 34 milioni di dollari. Trump ha anche definito Harris una “radicale assoluta” sull’aborto, suggerendo erroneamente che voglia l’aborto “fino alla nascita e dopo la nascita”. La vicepresidente Kamala Harris, durante una visita sabato nel Massachusetts occidentale, ha tenuto la sua prima raccolta fondi come candidata democratica alla presidenza davanti a circa 750 persone riunite al Colonial Theatre. “Che il nostro sostegno sia il vento nelle sue vele – ha detto il cantante James Taylor che ha presentato l’evento – Le nostre speranze sono con lei. È un onore presentarvi il prossimo presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris.” Nel suo discorso, Harris ha delineato la sua visione per l’economia americana: “Un futuro che promuove la crescita e l’equità economica, offrendo a tutti l’opportunità di prosperare – ha dichiarato – Per costruire un’azienda, possedere una casa e creare ricchezza generazionale.” Harris ha anche criticato i piani di Trump, affermando che riaccenderebbero l’inflazione e porrebbero fine all’Affordable Care Act, riportando gli USA in un’epoca in cui le assicurazioni potevano negare copertura per condizioni preesistenti.

Condividi questo articolo: