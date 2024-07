Italia nella morsa del caldo africano, ma è in arrivo una piccola tregua

L’Italia è attualmente stretta nella morsa di un’ondata di calore africano senza precedenti, con il Centro e il Sud del Paese che lottano contro un’arsura insopportabile e temperature che possono facilmente superare i 40 gradi. Tuttavia, gli esperti prevedono una piccola tregua in arrivo per il Nord, soprattutto in vista della giornata di domenica 21 luglio.

Sollievo in arrivo

L’anticiclone africano Caronte sta per raggiungere il suo apice, portando con sé temperature record e un clima particolarmente afoso ormai da svariati giorni. Tuttavia, c’è una speranza di sollievo in arrivo: la pressione atmosferica comincerà a diminuire, permettendo all’aria più fresca di fare il suo ingresso, soprattutto in quota. Questo scontro tra masse d’aria diverse potrebbe generare una serie di fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità.

Le prime avvisaglie di questo cambiamento si faranno sentire a partire da venerdì 19, con temporali previsti sulle Alpi e Prealpi, specialmente in Trentino-Alto Adige, per poi estendersi verso le pianure settentrionali. Regioni come Lombardia orientale, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia potrebbero essere colpite da temporali localmente intensi, accompagnati da un lieve calo delle temperature.

17 città da bollino rosso

Mentre al Nord si prospettano fenomeni temporaleschi, al Centro e al Sud persiste un clima rovente e afoso. Il weekend vedrà un ulteriore cambiamento, con nuovi temporali in arrivo, soprattutto nella seconda parte della giornata di domenica. Le previsioni infatti indicano che in questo fine settimana le temperature resteranno elevate, con qualche residuo temporale sulle Alpi orientali e su alcune zone dell’Adriatico centrale.

Intanto, il Ministero della Salute ha identificato 17 città colpite dal bollino rosso per il caldo, con temperature che raggiungeranno anche i 40 gradi in diverse località. Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, Bari, Brescia e Verona.

