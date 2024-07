Nelle elezioni presidenziali iraniane, l’ex ministro della Salute, Masoud Pezeshkian ha vinto con 16,3 milioni di voti contro i 13,5 milioni di l’ultraconservatore Saeed Jalili. Le autorità speravano in un’alta affluenza, ma è stata la più bassa dalla nascita del regime islamico. Circa 61 milioni di iraniani erano idonei al voto, ma più della metà ha scelto di non partecipare. Il governo ha dichiarato un’affluenza del 40% al primo turno e del 49,8% al secondo turno. Solo una delle 14 elezioni presidenziali dal 1979 era andata al secondo turno. Pezeshkian deve ora concentrarsi sul miglioramento del paese. Gli alleati dell’Iran si sono congratulati con Pezeshkian, mentre i leader occidentali sono rimasti silenziosi. Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il nuovo presidente dell’Iran. “Confido che la sua presidenza favorirà una cooperazione bilaterale costruttiva in tutti i settori – ha dichiarato il Cremlino sabato – Questo, a beneficio dei nostri popoli e per promuovere la sicurezza e la stabilità regionale”. Pezeshkian ha promesso di aprire l’Iran al mondo e di garantire le libertà che il popolo iraniano desidera da decenni. La disobbedienza civile è il fattore più significativo nella politica iraniana odierna. Malgrado gli sforzi per far rivivere la dicotomia tra ultraconservatori e moderati, i ricordi delle proteste antigovernative di Mahsa Amini del 2022 restano freschi tra i giovani iraniani, che costituiscono il 65-70% della popolazione. Uno slogan popolare durante le elezioni era “Intransigenti, riformisti, il tuo tempo è scaduto”. Pezeshkian ha svolto un ruolo chiave nell’introduzione dell’hijab obbligatorio per infermiere e pazienti donne negli ospedali durante gli anni della Rivoluzione islamica.

