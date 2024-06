Il tribunale di Panama assolve 28 imputati coinvolti nei Panama Papers e nell’operazione Car Wash

Un tribunale di Panama ha assolto 28 persone accusate di riciclaggio di denaro in relazione agli scandali Panama Papers e “Operazione Car Wash”. Lo ha riferito venerdì il ramo giudiziario del paese. I nomi degli assolti non sono stati resi noti. Il giudice Baloisa Marquinez ha ordinato la revoca delle misure cautelari per tutti gli imputati, dichiarando che un processo penale è stato annullato a causa della morte di un imputato non identificato.

un’importante indagine anticorruzione

Ramon Fonseca, co-fondatore dello studio legale ormai chiuso Mossack Fonseca assieme al cittadino tedesco Jurgen Mossack, è deceduto a maggio dopo essere stato ricoverato in ospedale dall’inizio di aprile. Mossack Fonseca era balzato agli onori della cronaca nel 2016 dopo la fuga di documenti riservati che rivelavano conti bancari in paradisi fiscali collegati a personalità di spicco come l’ex presidente argentino Mauricio Macri, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e la star del calcio argentino Lionel Messi. Marquinez ha inoltre comminato multe di 100 balboa (circa 100 dollari) ciascuna a 10 testimoni che non hanno rispettato le citazioni, affermando che le prove raccolte dai server di Mossack Fonseca non rispettavano la catena di custodia. Per quanto riguarda l’Operazione Car Wash, un’importante indagine anti-corruzione iniziata in Brasile, Marquinez ha stabilito che non è stato possibile determinare se denaro di provenienza illecita sia stato trasferito a Panama dal Brasile per nascondere i crimini. L’indagine, avviata nel 2014, ha rivelato vasti sistemi di corruzione nella regione e ha portato all’arresto di numerosi leader politici e imprenditoriali latinoamericani, compresi diversi ex presidenti.

