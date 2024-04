Romania: fatturato del commercio all’ingrosso in crescita

Nel mese di febbraio 2024 il fatturato delle vendite del commercio all’ingrosso (fatta eccezione per il commercio di autoveicoli e motociclette) è cresciuto rispetto a gennaio 2024 del 12,1% in serie lorda, in seguito alle crescite del commercio all’ingrosso specializzato in altri prodotti (+32,8%), di attrezzature informatiche e di telecomunicazione (+20,1%), di altri macchinari, attrezzature e forniture (+19,6%), del commercio all’ingrosso non specializzato (+7,4%), dei beni di consumo (+2,7%) e nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+0,7%). Le attività di intermediazione del commercio all’ingrosso sono calate dell’1,7%. Il volume del fatturato del commercio all’ingrosso, con serie rettificata per numero di giornate lavorative e stagionalità, ha subito una crescita dello 0,2%. Febbraio 2024 vs febbraio 2023- Rispetto a febbraio 2023, a febbraio 2024 il fatturato delle vendite del commercio all’ingrosso è aumentato del 4,8% in serie lorda, in seguito alle crescite del commercio all’ingrosso specializzato in altri prodotti (+20,3%), di prodotti agricoli grezzi e di animali vivi (+17,9%), di altri macchinari, attrezzature e forniture (+17,6%), del commercio all’ingrosso non specializzato (+14,3%), di attrezzature informatiche e di telecomunicazione (+1,2%).

Beni di consumo e prodotti alimentari

Hanno subito un calo, invece, le attività di intermediazione del commercio all’ingrosso (-12,7%), il commercio all’ingrosso dei beni di consumo, e il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco (-5,5%).Il volume del fatturato del commercio all’ingrosso, con serie rettificata per numero di giornate lavorative e stagionalità, ha subito una crescita del 3,6%.1.I-29.II.2024 vs 1.I-28.II.2023- Rispetto al periodo 1.I-28.II.2023, nel I-29.II.2024 il fatturato delle vendite del commercio all’ingrosso è aumentato del 3,2% in serie lorda, in seguito alle crescite del commercio all’ingrosso di prodotti agricoli grezzi e di animali vivi (+21,6%), del commercio all’ingrosso non specializzato (+17,9%), di altri macchinari, attrezzature e forniture (+17,6%), del commercio all’ingrosso non specializzato (+17%), quello specializzato in altri prodotti (+14,9%) e di altri macchinari, attrezzature e forniture (+12,7). Hanno subito un calo, invece, le attività di intermediazione del commercio all’ingrosso (-11,9%), il commercio all’ingrosso dei beni di consumo, altre rispetto a quelli alimentari (-8,5%) di attrezzature informatiche e di telecomunicazione (-6,2%) e di prodotti alimentari, bevande e tabacco (-3,7%).Il volume del fatturato del commercio all’ingrosso, con serie rettificata per numero di giornate lavorative e stagionalità, ha subito una crescita del 2,9%.

