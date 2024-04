Condividi questo articolo:

MILANO (ITALPRESS) – Tra design, turismo, arte contemporanea e politiche per attrarre talenti creativi, alla Design Milano Week vanno in scena le eccellenze pugliesi. Negli spazi della mostra "AUTENTICO. Sustainable Design made in PUGLIA", è stata esposta una selezione di prodotti di design, oltre al neonato brand "Pop – Pottery of Puglia", dedicato alla tutela e alla promozione dell'arte della ceramica pugliese.