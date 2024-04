Il Comitato Leonardo celebra l’eccellenza italiana con un’edizione dedicata dei ‘Premi Leonardo’

In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, il Comitato Leonardo ha conferito cinque Premi. Si tratta di una delle iniziative che il Comitato, nato nel 1993 dall’idea comune del Sen. Sergio Pininfarina e del Sen. Gianni Agnelli, dell’Agenzia ICE, di Confindustria e di un gruppo di imprenditori con l’obiettivo di diffondere e rafforzare l’immagine di eccellenza dell’Italia nel mondo, ha presentato per la Giornata rispondendo all’invito del Ministero. La cerimonia si è svolta presso Palazzo Giustiniani, alla presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “I Premi conferiti oggi a questi imprenditori sono il giusto riconoscimento a dei rappresentanti dell’eccellenza e del saper fare italiano” ha dichiarato il Ministro Urso, evidenziando come ciò contraddistingua “l’immagine del nostro Paese nel mondo”.

Premi Leonardo

Il presidente del Comitato Leonardo, Sergio Dompé, accompagnato dalla vice presidente di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, ha conferito i premi a due “protagonisti indiscussi dell’imprenditoria nazionale e internazionale e a tre realtà imprenditoriali innovative guidate da giovani – ha dichiarato il Comitato Leonardo – che hanno contribuito ad affermare l’eccellenza italiana in diversi settori, dalla tecnologia alla aerospaziale fino all’impresa sociale”. Il Premio Leonardo è stato assegnato a Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, per aver contribuito “a rafforzare la presenza italiana all’estero e il brand Made in Italy sui mercati internazionali nel settore delle grandi infrastrutture complesse”. Il Premio Leonardo International è stato consegnato a Ilya Yuffa, presidente di Lilly International, “prima azienda farmaceutica al mondo per capitalizzazione e nella top ten in assoluto a livello globale – ha sottolineato il Comitato – per essersi particolarmente distinto per l’impegno nel nostro Paese, dove l’azienda conta uno dei più strategici stabilimenti a livello globale (a Sesto Fiorentino) e dove prevede di realizzare nel biennio 2023-2024 nuovi investimenti del valore di oltre 750 milioni di euro per la produzione di farmaci innovativi”.

Premi ‘Qualità Italia’

I Premi Qualità Italia sono stati conferiti a “realtà di spicco dell’imprenditoria giovanile e femminile, simbolo di un Made in Italy capace di innovare e rinnovarsi” – si legge nel Comunicato Stampa. Sono: Bending Spoons, azienda tecnologica attiva nel campo dell’intelligenza artificiale e dei prodotti digitali (fondata nel 2013 da quattro ingegneri italiani, con sede a Milano; AD Luca Ferrari); Progetto QUID, impresa sociale fondata a Verona da Anna Fiscale a soli 25 anni, intrecciando la sua passione per la moda e l’upcycling con opportunità di inclusione lavorativa per persone a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro, in particolare donne (Vice Presidente Valeria Valotto); SITAEL, azienda aerospaziale al 100% italiana, parte di Angel Holding, specializzata nella produzione di satelliti di nuova generazione, sistemi di propulsione elettrica al plasma per satelliti e apparati elettronici per missioni spaziali con sede a Mola di Bari (AD Chiara Pertosa).

Tra le iniziative anche ‘Open Factory’

“Il Made in Italy è più del Paese dove è prodotto: è una sintesi di competenze, creatività e innovazioni. È una realtà che continua ad evolvere attingendo all’energia dei giovani, della cultura e della scienza di tutto il mondo, ma restando unica. Come la nostra identità” ha commentato Sergio Dompé, Presidente del Comitato Leonardo. “Oggi celebriamo la “qualità Italia” premiando grandi player globali ma anche realtà giovani e dinamiche, attive nel sociale, innovative, sostenibili: caratteristiche che sempre di più rappresenteranno l’impresa italiana del futuro. In questa giornata dedicata al Made in Italy diamo inoltre avvio ad ‘Open Factory’, iniziativa rivolta a tutte le aziende socie del Comitato, puntando soprattutto a coinvolgere i giovani. È importante tornare a dare centralità alle nostre imprese e filiere industriali, far toccare con mano come nascono i prodotti delle nostre eccellenze per aumentare la consapevolezza dell’importanza del made in Italy e della ricaduta positiva che ha sull’economia del nostro Paese”.

