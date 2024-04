Albanese “Sicilia ideale per le Comunità energetiche rinnovabili”

Condividi questo articolo:

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è la regione con maggiore irraggiamento solare, è il luogo dove si potrebbero fare queste importantissime aggregazioni come le Comunità energetiche rinnovabili”. Così Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio di Palermo ed Enna, a margine del convegno “Una road map per imprese, enti locali e territorio” che si svolge a Palermo. “Il ruolo della Camera di commercio è quello di mettere insieme gli attori istituzionali, comuni e non soltanto, con le imprese e le piccole comunità, soprattutto con chi non può economicamente attivare un impianto fotovoltaico. La Regione ha stanziato cento milioni per per gli impianti fotovoltaici che possono far parte delle comunità energetiche, che sono il miglior baluardo per evidenziare quello che è stato il nuovo approccio della comunità europea, che ci pone degli obiettivi da raggiungere assolutamente entro il 2032”.xd6pc/mrv