Biden definisce Trump la principale minaccia alla “libertà e alla democrazia”

Durante un’intervista trasmessa dalla principale emittente televisiva statunitense in lingua spagnola, Univision, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito il suo avversario repubblicano Donald Trump come la maggiore minaccia alla libertà e alla democrazia americana. Il Presidente ha poi evocato la “distruzione e il caos” che sono seguiti all’assalto a Capitol Hill nel 2021, quando i sostenitori di Trump hanno tentato di sovvertire la sua vittoria elettorale. Il tycoon ha recentemente dichiarato che, se rieletto, concederà la grazia a tutti coloro che sono stati condannati o incarcerati per il loro ruolo nell’assalto al Campidoglio. L’intervista a Univision ha offerto a Biden un raro momento individuale di confronto con i media, avendo partecipato a incontri di questo genere meno frequentemente rispetto ai suoi predecessori. Entrambi, Biden e Trump, stanno cercando di conquistare l’elettorato ispanico. Univision si configura come un canale essenziale per connettersi con questa fascia di popolazione. Le imminenti elezioni sono destinate a essere tra le più combattute mai vissute dal paese, specialmente alla luce dei dibattiti su alcuni stati, come il Texas, che considerano l’ipotesi di secessione dalla federazione.

Crisi migratoria

Mentre i repubblicani criticano Biden per la sua gestione della crisi migratoria, il Presidente ribatte attribuendo l’assenza di progressi al mancato sostegno del Congresso alle riforme da lui proposte. Altri temi controversi includono la politica pro-Israele di Biden che, alla luce delle atrocità a Gaza, ha spinto gli elettori del Michigan a un voto di protesta. Trump, per contro, continua a promuovere una rigida politica anti-immigrazione, impegnandosi a rafforzare ulteriormente le misure inerenti il confine con il Messico. Nonostante le iniziali critiche dei repubblicani per il suo ruolo nell’attacco al Campidoglio e il rifiuto dei risultati elettorali del 2020, Trump ha gradualmente riconquistato un ruolo di rilievo all’interno del partito. I sondaggi attuali prevedono una competizione elettorale molto serrata tra lui e Biden.

