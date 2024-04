Napoli. Scuola, disagio e giovani. Interventi pedagogici a sostegno dei nuovi bisogni educativi

L’Apei (Associazione Pedagogisti Educatori Italiani) è da sempre molto attenta ai bisogni educativi della scuola e non resta ferma di fronte a richieste di interventi sempre più numerosi. Con questo bagaglio di conoscenze l’associazione propone un convegno per annunciare nuove iniziative da svolgere sul territorio della Regione Campania.

“Il modello sociale a cui far fronte oggi è pieno di orientamenti di valore diversificati ed è importante rispondere ai bisogni educativi con proposte strutturate, quindi continuative nel tempo”, si sottolinea nella nota di presentazione, “I progetti a tempo e frammentati non sono la risposta efficace per fare fronte né alla prevenzione né all’intervento per le diverse povertà educative”. Per cui, l’Apei propone alle istituzioni una legge che regolamenti l’apertura di un Progetto dedicato alle scuole con “Un’Unità Pedagogica Scolastica e Coordinamento Pedagogico Territoriale in tutte le scuole di ogni ordine e grado formata da un pedagogista e due educatori professionali sociopedagogici”.

Una nuova formazione

L’educatore e il pedagogista svolgono, evidenzia l’Apei, “un ruolo imprescindibile per la formazione del cittadino di domani affiancando sinergicamente il ruolo del docente. Oggi è necessario contare sulla specificità di queste figure professionali che contribuiscono allo sviluppo della persona durante tutto l’arco della vita”.

I ponti di dialogo

L’esperto pedagogico crea ponti di dialogo tra la scuola-famiglia utilizza strategie e metodi propri per contribuire al benessere sociale degli alunni, ma anche a quello di consulenza e sostegno alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scuola. “Offre strumenti e risorse innovative come interventi preventivi a comportamenti a rischio senza medicalizzazione”, prosegue la nota dell’Apei, “Crea spazio e tempo in cui accogliere la persona a promuovere il benessere personale con attenzione anche al sistema sociale a cui appartiene. Si occupa di orientamento scolastico e formativo, sostegno educativo alla genitorialità, promuovendo e favorendo l’armonico sviluppo di tutti e di ciascuno intervenendo sull’ambiente e le relazioni”.

Il convegno e i relatori

L’appuntamento dell’Apei, è per il Convegno organizzato giovedì 4 aprile alle ore 9.30 presso l’Aula Multimediale Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale Isla F13- Napoli. Interverranno: Vincenzo Ciampi Consigliere Regionale; Valeria Della Porta presidente APEI Campania, Educatrice prof.le sociopedagogica e Pedagogista; Alessandro Prisciandaro Presidente Nazionale APEI, Pedagogista; Gianvincenzo Nicodemo Educatore prof.le sociopedagogico e Pedagogista APEI; Natascia Caccavale Educatrice prof.le sociopedagogica e Pedagogista APEI; Samuele Ammendola Presidente Regionale APEI Sicilia, Educatore prof.le sociopedagogico e Pedagogista.

