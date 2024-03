Istruzione, in Puglia al via il bando per finanziamento i percorsi IFTS

“È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il nuovo Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale. Con questo bando finanziamo percorsi formativi rivolti a giovani e adulti che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e proseguono gli studi per acquisire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). I destinatari devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma professionale IeFP coerente con il percorso di IFTS di cui si intende conseguire la specializzazione”, fa sapere l’assessore all’istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

800 ore di formazione

“I percorsi della durata di 800 ore articolati in due semestri, dovranno essere realizzati esclusivamente in modalità duale. Premialità saranno riconosciute a determinate specializzazioni tecniche nei settori dell’artigianato, della meccanica, del digitale, dei servizi commerciali e del turismo. Con questo Avviso coniughiamo due esigenze: la prima è quella di continuare a soddisfare la domanda sempre crescente, in un mercato del lavoro in costante evoluzione, di figure professionali maggiormente specializzate, la seconda è quella di proporre un’offerta formativa tanto teorica quanto pratica, che vira sulle competenze e sul saper fare, caratteristiche tipiche – appunto – del sistema formativo duale”, spiega l’assessore. “Per questo bando abbiamo destinato risorse pari a 2,9 milioni di euro a valere sul bilancio vincolato. Le fondazioni ITS o le ATS che intendono presentare la propria proposta di percorso hanno tempo fino al 12 aprile 2024, tramite la procedura on line dedicata sul portale www.sistema.puglia.it”, ha concluso l’assessore.

