Meloni: da politiche fiscali collaborative benefici per lo Stato

“Lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate ha certificato un maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Quando tu non disturbi e anzi cerchi di dare una mano a chi produce ricchezza lo Stato ne beneficia perché parte della ricchezza torna allo Stato per essere distribuita”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bastia Umbra in occasione della firma con la regione Umbria degli accordi di coesione. “L’Agenzia delle Entrate – ha aggiunto Meloni – ci dice anche che nel 2023 abbiamo avuto il record di recupero dell’evasione fiscale, altro dato straordinario; lo abbiamo fatto con un approccio diverso, non vessatorio ma collaborativo con il contribuente. Se sei in difficoltà ti vengo incontro ma certo se trovo che mi vuoi ‘fregare’ per forza allora devo essere deciso nella mia reazione. Ma devo essere collaborativo, dobbiamo rendere lo Stato italiano una realtà dove non c’è bisogno di aggirare perché lo Stato è la nostra azienda di famiglia”. Parole scandite convinzione dalla premier che ha ribadito la necessità della “collaborazione” tra Stato e cittadini.

Verifiche su influencer

Collaborazione che la Guardia di Finanza di Bologna ha chiesto anche agli influencer meno famosi di Chiara Ferragni, ma anche loro finiti nella rete di controlli. I finanzieri, infatti, hanno recuperato complessivamente 11 milioni di euro di redditi non dichiarati che corrispondono a 2,8 milioni non versati all’erario a seguito di accertamenti su quattro influencer bolognesi seguiti da 50 milioni di follower, e su cinque digital creator attivi su piattaforme come OnlyFans e Escort Advisor di cui due giovani sconosciute al fisco. Le indagini, partite da fine 2022, hanno verificato la corrispondenza delle dichiarazioni dei redditi con la quantità di follower e i proventi ottenuti dalle pubblicazioni di post sui social e anche da collaborazioni avviate con alcune aziende. In linea di massima, spiegano le Fiamme gialle, gli influencer si sono dimostrati ampiamente collaborativi. Gianluca Vacchi, al quale è stata contestata la quota più alta (6 milioni di euro) ha precisato che la cifra si riferisce, “non a proventi occultati, ma a costi dei quali è stata contestata la piena deducibilità”. “Null’altro risulta oggetto di notifica dalle competenti autorità con riferimento a quanto pubblicato – conclude la nota dell’imprenditore – che deve pertanto ritenersi privo di fondamento”. Luis Sal ha detto: “non sono un evasore: ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito. È in corso una indagine, sono normali controlli che vengono fatti. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto Luis Sal evasore.”

Segnalazione del Codacons

L’operazione è stata attivata dopo le segnalazione del Codacons nell’ambito del “Protocollo a tutela dell’economia legale e dei distretti industriali” avviato in collaborazione con la Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna. L’associazione spiega di aver presentato “una serie di esposti alle Fiamme Gialle e all’Agenzia delle Entrate, segnalando l’attività di noti influencer e personaggi famosi (tra questi Fedez, Chiara Ferragni, Wanda Nara, Asia Valente, ecc.) che pubblicano foto e contenuti riconducibili a hotel di lusso, resort, spa, o richiami espliciti a brand o prodotti, senza informare i follower circa il contenuto pubblicitario del messaggio, e chiedendo di svolgere un accertamento fiscale al fine di verificare se la ricchezza patrimoniale degli influencer possa essere il frutto della concessione di regalie, attività di pubblicità e promozione di location, prodotti e beni di consumo, avviando un accertamento sulla rilevanza di tali operazioni, sulla loro idoneità a costituire reddito e, quindi, sull’incidenza in ordine agli obblighi dichiarativi

