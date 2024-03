Trasporti: 720 milioni per la tratta ferroviaria Roma-Pescara

“Con l’assegnazione di 720 milioni di euro di risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata finalmente disposta l’integrale copertura finanziaria della tratta ferroviaria Roma-Pescara, nella linea Pescara-Sulmona”. Il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli esprime soddisfazione per la delibera odierna del Cipess in favore dell’assegnazione di risorse FSC destinata al finanziamento dei lotti 1 e 2 della direttrice Roma-Pescara che, nello specifico, porterà al raddoppio delle tratte Interporto d’Abruzzo-Manoppello-Scafa. Come spiega Morelli, con i nuovi fondi “verrà potenziato il servizio passeggeri grazie all’incremento della velocità media sulla tratta e quindi alla riduzione dei tempi di percorrenza”.

Maggior sicurezza infrastrutturale

“L’intervento – prosegue Morelli – originariamente previsto nell’ambito del Pnrr e la cui gran parte della copertura finanziaria era venuta meno in conseguenza della revisione del Piano, servirà anche a garantire maggior sicurezza infrastrutturale, grazie al potenziamento delle strutture idrauliche, alla soppressione di passaggi a livello e alla costruzione di nuovi sottopassi e cavalcavia mirati a migliorare la viabilità locale urbana. Infine, sono previsti ulteriori servizi per i pendolari, come la creazione di parcheggi per biciclette e corsie auto del tipo kiss & ride nelle stazioni”.”Il potenziamento della tratta ferroviaria Roma-Pescara, nel tratto di linea Pescara-Sulmona, ha il MIT come amministrazione assegnataria delle risorse nonché come responsabile del monitoraggio dell’opera e RFI in qualità di soggetto attuatore. Il perfezionamento delle gare è previsto nell’anno in corso e l’ultimazione dei lavori entro la fine del 2026″.

