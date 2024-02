A Napoli la sfida tra le cinque finaliste del Premio città dei giovani

Sono ben cinque le città finaliste per l’edizione 2024 del Premio Città Italiana dei Giovani: Catania, Jesolo, Pisa, Potenza e Teramo. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Italiana per la Gioventù, e punta a stimolare l’engagement attivo dei giovani nelle politiche locali e nei processi decisionali a livello territoriale, premiando l’impegno delle città italiane che più hanno dato prova di saper valorizzare il ruolo cruciale dei giovani nella definizione delle scelte pubbliche.

Il sistema a tre finaliste, solitamente utilizzato per l’assegnazione dell’ambito premio, è stato rotto dal valore espresso dalle ben cinque amministrazioni comunali selezionate dalla Commissione esaminatrice. Una testimonianza di una crescente capacità di coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali territoriali e di una sempre più diffusa attenzione dei Comuni verso politiche orientate a rispondere alle esigenze ed alle aspettative delle giovani generazioni.

Le nostre città siano sempre più luoghi in cui costruire il senso del noi

Il primo a volersi complimentare con le cinque città coinvolte in previsione della fase finale della competizione è stato il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Un risultato straordinario che “testimonia – ha dichiarato il Ministro – la bontà dei progetti presentati e racconta un sempre maggior impegno da parte dei Comuni nel mettere al centro della propria agenda civica le giovani generazioni”.

Il Ministro per lo sport e i giovani ha anche espresso l’auspicio di “continuare a migliorare la collaborazione con le realtà locali che operano sul territorio, con l’obiettivo non solo di promuovere politiche pubbliche in favore dei giovani, ma anche favorire una sempre maggior inclusione di ragazze e ragazzi all’interno dei processi decisionali della nostra Nazione”. Infine, il Ministro Abodi ha rivolto l’invito ai quattro Comuni che non risulteranno vincitori a realizzare, in ogni caso, le progettualità proposte e valorizzare così il lavoro svolto. Un invito evidentemente accorato, tanto da aver voluto assumere l’impegno di organizzare un incontro con le Amministrazioni Comunali, per un confronto che lo stesso Abodi ha definito sicuramente propositivo e proficuo.

Le nostre città siano sempre più luoghi in cui costruire il senso del noi

“Desideriamo che le nostre città siano sempre più luoghi in cui rimettere in gioco talenti, energie e risorse per costruire, giorno per giorno, il senso del noi”. Con queste parole Federica Celestini Campanari, Commissario straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, ha raccolto l’esito della selezione delle Amministrazioni Comunali che si contenderanno il Premio Città italiana dei Giovani. Un evento – ha aggiunto la numero uno dell’Agenzia Italiana per la Gioventù – che “offre ancora una volta la possibilità di riflettere sull’importanza innanzitutto dei legami e delle relazioni”.

Per Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, vince il lavoro sinergico

Il Premio Città Italiana dei Giovani è senza dubbio un’iniziativa di grande rilievo. Proprio la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani, ha voluto sottolineare che: “il premio, che realizziamo in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Italiana per la Gioventù, rappresenta un riconoscimento del lavoro sinergico tra i vari livelli di governance e un incentivo per rafforzare ulteriormente queste collaborazioni vitali nella costruzione di processi virtuosi di coinvolgimento e partecipazione giovanile. Tutte le città hanno dimostrato, attraverso i loro progetti, la capacità di saper ascoltare, coinvolgere e implementare politiche innovative attraverso il protagonismo dell’associazionismo giovanile. Un impegno importante per costruire comunità pronte ad affrontare il futuro con determinazione e visione”.

Per la Presidente del CNG, dunque, a vincere sarà senz’altro il lavoro sinergico per la costruzione di processi virtuosi e l’augurio espresso da Maria Cristina Pisani è che, “anche in questa occasione, come è stato per Napoli nel 2023, il Premio possa essere da incoraggiamento per tutti gli enti locali a investire risorse, energie e creatività nelle politiche giovanili. Il coinvolgimento diretto dei giovani nei processi decisionali è infatti essenziale per garantire che le loro voci siano ascoltate e che le loro idee e visioni diventino parte integrante del tessuto sociale ed economico delle nostre città”.

Oltre che dai tre enti promotori (Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Italiana per la Gioventù), la Giuria, che ha valutato le candidature pervenute, è composta da Marco Carrara, giornalista RAI e conduttore di Timeline su Rai 3; Luciano Monti, professore di Politiche dell’Unione Europea presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma; Chiara Saraceno, sociologa e filosofa, già docente di Sociologia della famiglia presso l’Università di Trento; Raffaele Savonardo, docente di “Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi” e Coordinatore del corso di laurea in Comunicazione pubblica, sociale e politica presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Sarà annunciato a Napoli, il 1° marzo 2024, il Il vincitore del Premio Città Italiana dei Giovani 2024

Sarà la città di Napoli, vincitrice della precedente edizione, a ospitare la cerimonia del prossimo 1° marzo 2024 per la premiazione della città che si aggiudicherà il Premio Città Italiana dei Giovani 2024. Durante la cerimonia verranno inoltre presentati tutti i progetti e le iniziative delle cinque città finaliste.

* Liceale at Liceo Giulio Cesare di Roma e Speaker radiofonica at Radio Roma Sound 90FM

Condividi questo articolo: