Gli acquirenti stranieri di seconde case sono innamorati della Sardegna

“Il mercato immobiliare è in forte espansione in Sardegna. Gli acquirenti internazionali di seconde case in Italia hanno un richiamo irresistibile della vita isolana”. È quanto emerge da un recente studio sul mercato immobiliare in Italia effettuato da Gate-away.com, il principale portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente agli aspiranti acquirenti in Italia provenienti da tutto il mondo. Nel dettaglio, dai dati del Rapporto pubblicato sul portale Gate-away, emerge che nei primi tre mesi del 2023 la Sardegna è stata la regione italiana con la crescita più elevata rispetto al primo trimestre 2022 con +26% di richieste. Come evidenziato dagli esperti di Gate-away.com, sebbene la Toscana sia ancora la regione italiana più apprezzata all’estero, anche altre regioni stanno registrando un forte aumento della domanda da parte degli investitori internazionali. E in particolare, mostrano i risultati del report, è il caso delle regioni Sardegna e Sicilia (+16,1%), che sono le due isole italiane più grandi.

Non solo per la vita glamour

“Ciò è dovuto al fatto che gli acquirenti stranieri cercano immobili meno costosi in zone meno conosciute e queste due isole hanno ancora tanto da offrire”, si legge nella pubblicazione. La Sardegna è famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi incontaminati e le acque cristalline, per la longevità e l’alta qualità della vita, ma anche per l’autenticità dei suoi borghi storici. Infatti, secondo i professionisti di Gate-away.com “non si tratta solo della vita glamour della sua leggendaria Costa Smeralda”. Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com spiega: “I dati della Sardegna nel primo trimestre del 2023 non ci sorprendono. Sappiamo benissimo che l’interesse dei compratori d’oltreoceano in Italia e il suo mercato immobiliare è in continua crescita e si cerca casa in ogni parte della nostra bella Italia, non solo in Toscana, come molti potrebbero pensare.”

Le zone più desiderate in Sardegna

Più nello specifico, il rapporto mostra che l’area sarda che coincide con la provincia del Sud Sardegna è quella che è cresciuta di più con un +104,94% di richieste rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre la più la provincia desiderata è Sassari (68% delle richieste), che si trova dalla parte opposta dell’isola, cioè il nord della Sardegna. Tra i comuni, quelli situati nel sassarese sono i più ricercati. La Maddalena è la più gettonata con il 12,7% delle richieste totali. Seguono Budoni con il 7,32% delle consultazioni, Trinità d’Agultu e Vignola con il 6,87%, Castelsardo con il 6,23% e infine Badesi con il 4,25%.

I potenziali acquirenti

Le maggiori richieste provengono dagli Stati Uniti con il 24,9% del totale, seguita dalla Germania con il 15,6% delle domande, dalla Francia (6,78%) e dal Regno Unito (6,42%). Nell’offerta in Sardegna si possono trovare prevalentemente immobili nuovi o di recente costruzione ma con caratteristiche tipiche locali. “Di solito sono ottimamente situati in zone tranquille, immerse nella natura e a pochi passi da spiagge uniche – si precisa nel report – così le richieste si concentrano maggiormente sulle case (62,78%) piuttosto che sugli appartamenti (37,22%). Sono infatti le ville (28,46%) e le case a schiera (11,38%) le tipologie di immobili più richieste”.

Le caratteristiche

Per quanto riguarda le caratteristiche degli immobili in Sardegna, dal report Gate-away.com emerge che gli acquirenti stranieri cercano soluzioni completamente ristrutturate o già abitabili (47%) e nuove case (44%) con giardino nella maggior parte dei casi (75%). Gateaway.com riferisce inoltre che la maggior parte delle richieste riguarda immobili nella fascia 100.000-250.000 euro che rappresentano circa il 36%; il 25% riguarda gli immobili fino a 100.000; un buon 22% quelli nella fascia 250.000-500.000 euro. Gli immobili da 500.000 a oltre 1 Milione di euro rappresentano circa il 18% delle richieste.

