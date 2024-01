Mase: 5,5 milioni per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mette a disposizione 5,5 milioni per dare impulso al processo di attuazione sui territori della nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030, come per la localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. Con un avviso pubblicato sul sito istituzionale, il Ministero mette a disposizione fondi per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con Regioni, Province Autonome e Città metropolitane, che diano piena attuazione alle direttrici di azione dei tre “vettori di sostenibilità” della Strategia: coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, cultura per la sostenibilità e partecipazione.

17 milioni nel prossimo biennio

“Cominciamo così – spiega il ministro Gilberto Pichetto – a dare concreta attuazione alla nuova Strategia, sulla quale prevediamo di investire nel prossimo biennio circa 17 milioni. Presupposto di tutto è la piena connessione e collaborazione con i territori, che devono sentirsi diretti protagonisti di una sfida che si può vincere solo tutti insieme”. L’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse, realizzato dalla direzione Economia Circolare del Mase, si sviluppa in continuità con i due precedenti del 2018 e del 2019/2020 che hanno accompagnato il pieno impegno dei territori, portando all’approvazione di diciassette Strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile, insieme a otto agende metropolitane. Il Mase continuerà a promuovere la collaborazione con gli enti territoriali, perseguendo l’obiettivo del pieno coinvolgimento nelle attività di attuazione, monitoraggio e rendicontazione della Strategia, ma anche sostenendo nei contesti nazionali e internazionali il ruolo dei territori per la piena realizzazione dell’Agenda 2030. “Con queste azioni – conclude il ministro Pichetto – l’Italia rappresenta un caso di ‘best practice’ internazionale per la localizzazione degli Sdgs”.

