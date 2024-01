Abruzzo: al via i nuovi corsi di formazione professionale

Dall’installatore di impianti elettrici industriali al termoidraulico, dall’operatore dei servizi logistici alle produzioni alimentari, dall’operatore dei servizi di promozione e accoglienza al parrucchiere fino, per chiudere, al meccanico. Sono sette i nuovi percorsi triennali in modalità duale di Istruzione e formazione professionali (IeFP), riservati ai ragazzi che decidono di non proseguire gli studi dopo il percorso obbligatorio delle scuole medie, che partiranno nei prossimi giorni e che sono stati finanziati dalla Regione Abruzzo.

Corsi triennali gratuiti

Il servizio Istruzione della Regione ha reso noto gli organismi di formazione che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, hanno ottenuto l’incarico di organizzare i corsi triennali IeFP totalmente gratuiti. Presso le sedi di questi organismi di formazione sono aperte le iscrizioni per l’avvio dei corsi che devono partire entro la metà di febbraio. “Il finanziamento di nuovi corsi IeFP è stato possibile grazie ai fondi del PNRR – spiega l’assessore all’Istruzione Pietro Quaresimale – che ci hanno permesso di ampliare l’offerta istruzione e formazione riservata ai giovani dai 14 ai 25 anni che non abbiano conseguito il diploma di scuola superiore”.

2,4 milioni di risorse

“Le risorse messe a disposizione ammontano a 2,4 milioni di euro di cui una parte proveniente dal bilancio regionale. Si tratta – ha aggiunto Quaresimale – di corsi che toccano diversi settori dell’economia regionale in ragione anche delle richieste provenienti dal mercato del lavoro”. Oltre ai sette corsi triennali IeFP con lo stesso avviso sono stati finanziati quattro corsi relativi al quarto anno di specializzazione che è possibile frequentare solo dopo aver conclusi i triennali. Al termine del percorso triennale i giovani che superano l’esame finale conseguono l’attestato di qualifica primo passaggio per acquisire successivamente l’abilitazione professionale con la frequentazione del quarto anno.

