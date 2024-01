Blue Monday: arriva il giorno più triste, i trucchi per superarlo

Il 15 gennaio, terzo lunedì del mese, è noto come Blue Monday, il giorno considerato il più triste dell’anno, secondo l’analisi dello psicologo britannico Cliff Arnall. La consapevolezza della fine delle festività natalizie, il ritorno alla routine quotidiana e le basse temperature contribuiscono a rendere questa data particolarmente malinconica. Tuttavia, la Coldiretti suggerisce che il buonumore può essere recuperato attraverso una dieta mirata, arricchita di cibi anti-tristezza che favoriscono la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore legato al miglioramento dell’umore e del benessere psicofisico. Il segreto, secondo la Coldiretti, risiede nella scelta di cibi ricchi di triptofano, un aminoacido essenziale che, combinato con carboidrati, ferro e vitamine del gruppo B, contribuisce ad aumentare i livelli di serotonina nell’organismo.

Tra mandorle, funghi e farro

Per iniziare bene la giornata, la colazione dovrebbe includere frutta secca, con particolare attenzione alle mandorle, uno dei cibi più ricchi di triptofano, contenente ben 398 milligrammi per 100 grammi di parte edibile. Accostare mandorle a latte o yogurt, anch’essi favoriscono la produzione di serotonina. Per un pranzo leggero e anti-tristezza, la Coldiretti suggerisce il farro (198 mg per 100 g), una zuppa di legumi con fagioli (226 mg per 100 g) e lenticchie (202 mg per 100 g), o ancora le uova, in particolare il tuorlo (237 mg per 100 g). A cena, si possono includere carne bianca come pollo (359 mg di triptofano per 100 g), carne di maiale, pesce come orate o sarde, e formaggi come provolone (336 mg per 100 g) o pecorino romano. Verdure come asparagi, spinaci, broccoli e funghi possono essere scelte come contorno, offrendo un alto contenuto di vitamine e sali minerali che influenzano gli stati emotivi. La Coldiretti sottolinea che, oltre a contrastare il Blue Monday con cibi specifici, è fondamentale adottare uno stile di vita sano e seguire principi come quelli della Dieta Mediterranea. Quest’ultima, recentemente classificata come la migliore dieta al mondo per il 2024, promuove il consumo moderato di grassi sani, come l’olio d’oliva, e incoraggia la varietà di alimenti freschi e locali. Infine, la Coldiretti consiglia di privilegiare prodotti italiani, preferibilmente acquistati direttamente dai produttori agricoli, garantendo così qualità e freschezza nella dieta quotidiana. Una scelta che non solo può contribuire al benessere psicofisico, ma anche a sostenere l’agricoltura locale.

