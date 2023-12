In Italia il turismo delle festività movimenta 18 miliardi di euro

Il turismo in Italia durante le festività natalizie del 2023 e l’arrivo del nuovo anno nel 2024 è destinato a generare un movimento economico impressionante, raggiungendo un valore complessivo di ben diciotto miliardi di euro. Questo imponente giro d’affari è il risultato dell’afflusso di sette milioni di turisti, a cui si aggiungono numerosi escursionisti che, seppur non pernottando, contribuiscono alla fervente attività economica durante il periodo che va dal 22 dicembre al 2 gennaio. I dati emergono da un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio presso i propri associati in tutto il territorio italiano, delineando un quadro promettente per l’industria del turismo nel Bel Paese.

Turisti italiani e stranieri

Tra i sette milioni di turisti, 4,5 milioni saranno italiani, mentre gli stranieri ammontano a 2,5 milioni. Gli alberghi e le strutture extra-alberghiere accoglieranno i pernottamenti di questi visitatori, che si stima raggiungeranno la cifra di 15 milioni. Di questi, nove milioni saranno a carico dei turisti italiani, mentre sei milioni saranno contabilizzati per quelli provenienti da oltre i confini nazionali.

Il traino dell’industria turistica sarà la cultura, con città e borghi d’arte, musei aperti anche durante le festività e parchi archeologici ad attirare visitatori in cerca di esperienze culturali uniche. Particolarmente significativa sarà l’attrazione verso le attività esperienziali, come quelle legate all’artigianato e all’agricoltura, in cui i partecipanti si immergono direttamente nelle tradizioni locali. La ricerca dei gioielli dell’enogastronomia e dell’artigianato tipico sarà un punto focale per molti visitatori.

Da sottolineare il ruolo del ‘turismo delle radici’, un fenomeno in crescita che vede soprattutto italiani urbanizzati e stranieri percorrere il cammino inverso dei loro antenati, ritornando alle terre ancestrali. Infine, le località montane, dalle Alpi agli Appennini, saranno particolarmente apprezzate, soprattutto se la neve avrà imbiancato il paesaggio, offrendo un contesto idilliaco per festeggiare in uno dei modi più classici e suggestivi possibili.

