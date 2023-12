Approvata una spesa record per la difesa degli Usa

Nella giornata di venerdì, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ufficialmente convertito in legge il National Defense Authorization Act (NDAA), un disegno di legge sulla politica di difesa degli Stati Uniti che autorizza una cifra record di 886 miliardi di dollari in spese militari annuali e politiche. Il Senato, controllato dai democratici, aveva approvato l’NDAA la settimana scorsa con una solida maggioranza bipartitica di 87 voti a favore e 13 contrari. La Camera dei Rappresentanti aveva successivamente votato a favore con un ampio margine di 310 voti a 118. Questo atto legislativo, lungo quasi 3.100 pagine, copre una vasta gamma di questioni, dalle questioni salariali per i membri del servizio all’acquisto di navi e aerei, fino alle politiche di sostegno ai partner stranieri come Taiwan. L’NDAA ha ottenuto l’approvazione con l’obiettivo di aumentare il budget totale per la sicurezza nazionale a 886 miliardi di dollari, registrando un aumento di circa il 3%. Tra le misure incluse nel disegno di legge vi è anche un aumento salariale del 5,2% per i membri del servizio. Inoltre, sono elencate alcune società cinesi di batterie che l’amministrazione statunitense considera non idonee agli appalti del Dipartimento della Difesa, alimentando le tensioni nella competizione strategica con la Cina. Una delle disposizioni più controverse è la proroga di quattro mesi dell’autorità di sorveglianza nazionale conosciuta come Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act. Questa autorità ha sollevato obiezioni sia al Senato che alla Camera, ma non abbastanza da impedire l’approvazione dell’intero disegno di legge.

