Scuola: dalla Lombardia 6 milioni per favorire le esperienze all’estero degli studenti

La Giunta regionale della Lombardia ha stanziato sei milioni di euro al fine di sostenere progetti formativi all’estero per gli studenti frequentanti un percorso di IeFP, IFTS e ITS Academy e per il rimborso di missioni ed iniziative dedicate alla partecipazione a reti di collaborazione e di scambio con Enti formativi, nel quadro delle relazioni internazionali istituzionali della regione. I fondi sono anche destinati a coprire le spese delle missioni per la formazione e lo sviluppo di competenze di docenti, formatori e tutor, utili a rafforzare le competenze professionali e le soft skills mediante lo scambio ed il confronto con realtà formative straniere, con le relative modalità di insegnamento e le prassi di collegamento con il mondo delle imprese.

Una regione all’avanguardia

“Sono estremamente entusiasta di questa iniziativa che mira a promuovere l’esperienza formativa internazionale per gli studenti e i docenti della Lombardia. Credo fermamente che l’apertura al contesto internazionale sia fondamentale per lo sviluppo delle competenze e delle prospettive dei nostri giovani. Attraverso queste esperienze, gli studenti avranno l’opportunità di immergersi in nuove culture, di apprendere nuove metodologie didattiche e di confrontarsi con realtà formative straniere. Allo stesso tempo, i docenti potranno arricchire le proprie competenze professionali e acquisire nuove prospettive pedagogiche. Sono convinto che queste esperienze internazionali contribuiranno a formare cittadini globali, capaci di affrontare le sfide del mondo moderno. La Lombardia è una regione dinamica e all’avanguardia, e questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso l’innovazione e l’eccellenza nella formazione”, sottolinea l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi.

La piattaforma Bandi OnLIne

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività previste dalla delibera della Giunta regionale approvata nel luglio scorso e volta a favorire ‘Esperienze formative di Mobilità Internazionale e Azioni di supporto all’Internazionalizzazione della Filiera professionalizzante della Lombardia (IeFP, IFTS, ITS Academy)’ per il biennio 2023-2025. Info e modulistica disponibili da oggi sulla piattaforma informativa Bandi OnLine (www.bandi.regione.lombardia.it) alla quale dovranno essere trasmesse le domande compilate. Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio online del sistema informativo Bandi OnLine è possibile scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151, attivo dal lunedì al sabato (escluso festivi), dalle ore 10 alle ore 20. Il contributo massimo erogabile per ogni studente è di: 2.000 euro per Paesi dell’Unione europea, 2.500 per i restanti Paesi europei e 3.000 per i Paesi extraeuropei. La durata minima di permanenza è di due settimane.

