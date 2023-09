Benefici alimentari per milioni di persone al centro dell’ultima battaglia sulla spesa di Filadelfia

Il rapporto sulla fila in continua crescita per la dispensa alimentare nel quartiere di Kensington a Filadelfia è un segno preoccupante della crescente povertà e insicurezza alimentare negli Stati Uniti. Nonostante la disoccupazione storicamente bassa e i salari in aumento, sempre più persone stanno lottando per far fronte ai costi della vita, tra cui il cibo. Ci sono diverse ragioni per l’aumento della necessità di assistenza alimentare. In primo luogo, il costo del cibo è in aumento. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 7,9% negli ultimi 12 mesi, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Questo aumento è stato alimentato da una serie di fattori, tra cui la guerra in Ucraina, la carenza di manodopera e i cambiamenti climatici. In secondo luogo, la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sull’economia e sul reddito di molte persone. Molti lavoratori hanno perso il lavoro o hanno visto la loro paga ridotta durante la pandemia. In terzo luogo, i programmi di assistenza alimentare sono stati ridotti o eliminati in alcuni stati. In Pennsylvania, a esempio, il limite di reddito per l’accesso ai benefici alimentari è stato abbassato nel 2022.

