I ‘Fronterizos’ di Texas e California raccontano la loro storia attraverso la loro cucina tipica

La stella nascente della cucina Priscilla Curiel, i cui tacos al midollo osseo le hanno regalato ampi consensi da pubblicazioni prestigiose come Michelin e Food and Wine, ha chiaro il modo in cui definisce se stessa e la regione che l’ha ispirata. “Certo che sono fronteriza – ha dichiarato la proprietaria e chef di Tuétano Taquería, residente in California, riferendosi a un termine che deriva dalla parola spagnola “frontera”, che significa confine -. Da quando avevo 4 anni, mia madre ci svegliava ogni giorno per attraversare il confine, dall’asilo all’università”. La chef trentasettenne è cresciuto a Tijuana, il luogo dove la sua famiglia aveva ristoranti unitamente a quelli siti in Chula Vista, California. Per quasi 19 milioni di americani, almeno la metà dei quali di origine latina o ispanica, la regione di confine meridionale che si estende per quasi 2.000 miglia e comprende quattro stati è ‘la casa’. Eppure alcuni di questi residenti ritengono che la profonda storia della regione, l’eredità latina e l’enorme impatto sulla cultura, l’economia e l’identità della nazione siano andati perduti a causa dell’enfasi sulla sicurezza delle frontiere e sulla politica dell’immigrazione. Nelle zone di confine, da Imperial Beach, California, a Boca Chica, Texas, molti residenti vantano una cultura propria e persino una lingua, il cosiddetto Spanglish, che secondo loro li distingue da entrambe le nazioni. “È la fusione di questi mondi che rende le persone di confine – ha affermato William A. Nericcio, esperto di cultura pop di confine della San Diego State University, originario della città di confine di Laredo, Texas -. Abbiamo una sensibilità molto speciale, abbiamo il nostro patois”.

