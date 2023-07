Summit mondiale Zes e Zone franche. Summit mondiale a Bari nel Giugno 2024

Si terrà a Bari dal 19 al 21 giugno del prossimo anno, a margine del G7 in programma nello stesso periodo in Puglia, il summit mondiale delle Zes (Zone economiche speciali) e delle Zone Franche ‘Aice 2024’ (Annual International Conference Exhibition) della World Free Zones Organization (l’Organizzazione Mondiale delle Zone Franche). L’accordo è stato firmato oggi alla Camera dei Deputati dal Commissario straordinario del governo della Zes Adriatica Manlio Guadagnuolo e dal Presidente della WFZO Mohammed Alzarooni. Per rinfrescare la memoria, le Zes hanno una legislazione economica agevolata rispetto al loro Paese e servono a ridurre la burocrazia, facilitare le richieste delle imprese e attirare investimenti anche attraverso vantaggi fiscali. Al Sud ne sono presenti otto: Campania, Calabria, Ionica (Puglia-Basilicata), Adriatica (Puglia-Molise), Sardegna, Abruzzo, Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale. Sono state create nel 2017 dal governo Gentiloni per diventare operative dal 2022, inserite nel Pnrr che a loro ha dedicato 630 mln di euro.

Una conferenza mondiale

Nello specifico ‘Aice’ è la conferenza mondiale e il principale evento delle circa 5.000 Zone economiche speciali e 2.260 Zone Franche di oltre 140 Paesi, sui temi legati allo sviluppo economico, infrastrutturale, sociale e occupazionale, e riunisce i vertici delle autorità politiche e istituzionali, gli investitori, i ceo di importanti multinazionali e gli esperti del settore di tutto il mondo. Tra i temi che verranno trattati nell’ambito del summit, oltre ai nuovi orizzonti delle Zes, si parlerà di intelligenza artificiale, trasformazione digitale, transizione energetica ed ecologica, blue economy.

Obiettivo, attrarre investimenti

Per Guadagnuolo il summit del 2024 sarà un evento irripetibile per l’Italia “e rappresenterà un’occasione eccezionale per promuovere le Zes del Meridione e attrarre investimenti di importanti player internazionali”. “‘Aice’ è una piattaforma basilare per scambiare idee e vantaggi per la cooperazione tra gli attori principali del settore e per concentrarsi sui temi fondamentali per lo sviluppo delle nostre società”, le parole di Alzarooni. “Sono convinto che la possibilità̀ di creare un’unica Zes del Mezzogiorno costituisca una grande occasione di sviluppo economico e sociale, capace di valorizzare le potenzialità̀ e le numerose eccellenze del territorio, così da incrementarne l’attrattività̀ per investimenti di respiro internazionale”, il commento del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.