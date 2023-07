Sconfitti i conservatori di Sunak in due elezioni speciali nel Regno Unito ma mantengono il seggio dell’ex premier Boris Johnson

Il partito conservatore britannico al governo ha subito due pesanti sconfitte in un trio di elezioni speciali, evitando, tuttavia, una batosta dopo aver mantenuto il seggio dell’ex premier Boris Johnson nella periferia di Londra. Sebbene il partito laburista di opposizione e i più piccoli liberaldemocratici centristi abbiano ribaltato le massicce maggioranze conservatrici, ottenendo un seggio ciascuno, i conservatori hanno trovato qualche briciola di conforto nel loro scarso successo a Uxbridge e South Ruislip nella zona ovest di Londra. Tuttavia, i risultati delle elezioni di giovedì, se replicati in una probabile elezione generale del prossimo anno, vedrebbero sicuramente il Labour emergere come il primo partito nazionale, possibilmente con una considerevole maggioranza complessiva. Nonostante abbiano mantenuto l’ex seggio di Johnson con soli 495 voti, i tre risultati elettorali mostrano che i conservatori stanno perdendo terreno su un’ampia gamma di elettori: londinesi suburbani, abitanti di piccole città nel nord dell’Inghilterra e residenti rurali nel sud-ovest. Sunak si è subito recato sulla scena dell’unico successo elettorale del suo partito e ha osservato che i governi spesso trovano difficili le elezioni di medio termine. “Il messaggio è che dobbiamo raddoppiare, attenerci al nostro piano” ha detto il Primo Ministro in un caffè a Ruislip. Il leader laburista Keir Starmer si è diretto a Selby e Ainsty, nel nord dell’Inghilterra, dove il candidato venticinquenne Keir Mather è riuscito a garantire il secondo più grande successo del partito in un’elezione speciale dal 1945. “Questo è un risultato storico che dimostra che le persone guardano al Labour e vedono un partito cambiato che si concentra interamente sulle priorità dei lavoratori con un piano ambizioso e pratico da realizzare”, ha dichiarato Starmer dopo l’annuncio del risultato. Nel frattempo, i liberaldemocratici hanno preso Somerton e Frome nel sud-ovest dell’Inghilterra. “La gente di Somerton e Frome ha parlato per il resto del paese, stufo del governo conservatore fuori dal mondo di Rishi Sunak”, ha affermato il leader dei liberaldemocratici Ed Davey. Ciò che è chiaro in queste due elezioni è che gli elettori di entrambi i partiti di opposizione hanno chiaramente sostenuto quello che più probabilmente avrebbe sconfitto il candidato conservatore. Di fronte a questo livello di voto tattico, le sconfitte lasceranno probabilmente scossi molti parlamentari conservatori prima del probabile voto nazionale del prossimo anno. Le sconfitte non significano un cambio di governo, dal momento che i conservatori hanno ancora una grossa maggioranza alla Camera dei Comuni.

