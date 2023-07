Il Giudice Brett Kavanaugh: “La Corte Suprema Usa non è di parte!”

Il giudice Brett Kavanaugh ha indicato le decisioni contrastanti della Corte Suprema degli Stati Uniti mentre cercava di dissipare le nozioni secondo tale Corte fosse di parte, anche dopo che i conservatori hanno determinato la fine dell’azione affermativa nelle ammissioni al college, accusando il programma di riduzione del debito del prestito studentesco del presidente Joe Biden. “Il tribunale è un’istituzione di diritto, non di politica, non di partigianeria” ha detto Kavanaugh in una conferenza giudiziaria in Minnesota. La Corte Suprema è stata rimodellata da tre giudici nominati dal presidente Donald Trump, incluso Kavanaugh. Sebbene quest’ultimo si sia schierato con le maggioranze conservatrici nelle sentenze sull’azione affermativa e sui prestiti studenteschi, così come nella sentenza della scorsa estate che ha ribaltato il diritto nazionale all’aborto, in questo mandato ha anche fatto parte delle maggioranze miste conservatrici e liberali che hanno sostenuto gli elettori afroamericani in Alabama e preservato una legge federale volta a mantenere i bambini nativi americani con famiglie native. E il mandato è stato segnato da altre notevoli sorprese, rifiutando le posizioni conservatrici in un caso di riorganizzazione distrettuale della Carolina del Nord che avrebbe potuto rimodellare le elezioni in tutto il paese, mentre sosteneva l’amministrazione Biden in una lotta sulle priorità di espulsione. “Siamo stati all’altezza, secondo me, di decidere casi basati sulla legge e non sulla base di affiliazione partigiana e faziosità – ha affermato Kavanaugh – Non facciamo caucus in stanze separate. Non ci incontriamo separatamente. Non siamo seduti su lati diversi del corridoio durante una discussione orale. Lavoriamo come un gruppo di nove persone”. Kavanaugh ha spiegato che i membri della Corte pranzano insieme circa 65 volte l’anno. “E la regola a pranzo è che non si può parlare di lavoro – ha continuato – È una buona regola, costruisce relazioni e amicizie e poi quando abbiamo casi difficili hai una riserva di buona volontà verso ciascuna delle altre persone”. Kavanaugh ha affermato di essere stato accolto calorosamente nel suo primo mandato nel 2018 dagli allora giudici Ruth Bader Ginsburg e Stephen Breyer, che facevano parte dell’ala liberale della corte. Ha anche elogiato i suoi rapporti di lavoro con i due nuovi giudici, il conservatore Amy Coney Barrett e il liberale Ketanji Brown Jackson.

