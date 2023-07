Tav: al via il bando per la manutenzione della nuova linea Torino-Lione

Al via il bando per l’attrezzaggio ferroviario e tecnologico e per la manutenzione della sezione internazionale della nuova linea merci/passeggeri Torino-Lione. Il bando ha un valore stimato di 2 miliardi e 930 milioni di euro e si configura, secondo il codice degli appalti pubblici francesi, come un “marché global de performance”, un appalto globale di performance, che combina la fase di manutenzione con la fase di progettazione e costruzione, per raggiungere obiettivi di prestazione quantificati. Il termine per candidarsi è fissato alle ore 14:00 del 19 settembre 2023. Previsti 140 km di binari e catenarie, due centri di comando e controllo posti alle estremità dell’infrastruttura per gestire i sistemi del tunnel e la circolazione con un monitoraggio H/24 grazie a un sistema di oltre 900 telecamere e sensori installati lungo tutto il tracciato. Tre sottostazioni elettriche indipendenti permetteranno di alimentare la trazione dei treni e il funzionamento di tutte le attrezzature della linea. Cinque aree di sicurezza, di cui tre in sotterraneo, dotate di sale di accoglienza con ricambio d’aria esterna dedicato, saranno in grado di accogliere fino a 1.200 persone ciascuna. Per la sicurezza lungo il tunnel sono previsti 180 bypass tra le due canne (uno ogni 333 m) e 360 porte di evacuazione, oltre a otto stazioni antincendio con serbatoi d’acqua in grado di garantire un’autonomia per più di 10 ore.

Condividi questo articolo: