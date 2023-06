I giovani non parlano più di HIV

Negli ultimi dodici mesi, un nuovo studio promosso da Anlaids Lazio, in collaborazione con SocialData ha analizzato le conversazioni social degli italiani riguardo all’HIV e l’interazione dei giovani con le discussioni sulla malattia. I risultati rivelano un’assenza di interesse sull’argomento tra i giovani adulti, soprattutto sulla piattaforma di Instagram e TikTok. Questa situazione solleva preoccupazioni considerando che, nonostante l’infezione da HIV stia vivendo profondi cambiamenti a livello globale, l’allarme rimane elevato soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione.

L’HIV è una malattia che colpisce chiunque, indipendentemente da età, sesso e orientamento sessuale. Per sensibilizzare soprattutto i giovani su questa tematica, Anlaids Lazio ha dato il via a una campagna di raccolta fondi per sostenere la lotta all’AIDS, la formazione e la ricerca scientifica nel campo della cura e della diagnosi dell’infezione. A guidare questa iniziativa è Gianluca De Marchi, nuovo Presidente di Anlaids Lazio e CEO di Urban Vision, imprenditore filantropico impegnato da molti anni nel sostegno alle associazioni di volontariato e alle realtà che difendono bambini, donne e minoranze.

Obiettivo della campagna è quello di mobilitare l’opinione pubblica e attirare l’attenzione dei media su quella “ombra silenziosa” che ruota attorno al virus dell’HIV, un argomento di cui si parla poco e si conosce ancora troppo poco. Uno dei principali problemi riguarda la diffusione di informazioni errate e l’ignoranza riguardo al modo di trasmettere il virus e alle sue conseguenze. I dati sono preoccupanti, con un contagio che avviene ogni quattro ore. È evidente la necessità di sensibilizzare soprattutto i giovani e i giovanissimi attraverso campagne informative e eventi dedicati e De Marchi ha sottolineato che l’attenzione alla prevenzione rappresenta una chiara sfida, che potrebbe essere affrontata con maggiori sforzi in termini di campagne informative ed eventi educativi. Tra le attività di Anlaids spiccano il “Progetto Scuola”, una campagna di educazione, informazione e prevenzione rivolta agli Istituti Secondari di Secondo Grado della Regione, che ha coinvolto oltre 10.000 studenti e 54 scuole nella sola area di Roma, Latina e Viterbo; Facciamolo Rapido, che promuove il test salivare rapido facilmente accessibile presso la sede di Anlaids Lazio, e il piano di Prevenzione & Ascolto, che offre uno spazio psicologico dedicato alle persone con diagnosi di HIV.

