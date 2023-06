Il Primo Ministro dell’India parlerà in sessione congiunta al Congresso Usa. Obiettivo: stringere legami più stretti tra i due Paesi

Il primo ministro indiano Narendra Modi terrà un discorso al Congresso nel segno dei crescenti legami tra due tra le più grandi democrazie del mondo. Modi parlerà ad una sessione congiunta del Congresso. Nello stesso giorno, il presidente Joe Biden e la first lady Jill lo ospiteranno per una cena di stato, un onore riservato ai più stretti alleati degli Stati Uniti. Il Primo Ministro sta affrontando critiche da parte di alcuni legislatori e sostenitori statunitensi sui diritti umani e sulla riluttanza del suo Paese a rompere con la Russia nella guerra in Ucraina. L’amministrazione Biden e i leader di entrambi i principali partiti politici concordano sul fatto che l’India sia un alleato vitale nel principale obiettivo di politica estera di Washington, ovvero contenere l’ascesa della Cina, oltre ad essere un partner in difesa, tecnologia e mitigazione del cambiamento climatico. “La visita del primo ministro Modi ha un enorme potenziale per approfondire i legami tra i nostri paesi ed espandere una serie di linee di cooperazione, dal rafforzamento delle relazioni di difesa a una maggiore collaborazione nel regno tecnologico – ha affermato il senatore Mark Warner, presidente del comitato di intelligence e co-presidente del Senato India Caucus – Di fronte al crescente autoritarismo globale, è più importante che mai per i nostri paesi, due tra le più grandi democrazie del mondo, rispettare e riaffermare i valori condivisi e rafforzare l’umanità universale diritti, tolleranza, pluralismo e pari opportunità per tutti i cittadini”. Warner e il senatore del Texas, John Cornyn, l’altro co-presidente del caucus indiano, hanno introdotto una legge che aggiungerebbe l’India all’elenco delle nazioni favorite per la vendita di armi statunitensi ai sensi dell’Arms Export Control Act, insieme ai membri della NATO e all’Australia , Giappone, Israele, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Parte del loro obiettivo è coltivare legami più stretti tra Stati Uniti e India che aiuterebbero Nuova Delhi a rompere la sua dipendenza da Mosca per le attrezzature militari. I senatori sperano di aggiungerlo al disegno di legge annuale di autorizzazione alla difesa. “Dobbiamo continuare a incoraggiare l’India ad allinearsi con le democrazie nel mondo e non con le autocrazie – ha dichiarato Cornyn – Ovviamente oggi dipendono ancora molto dalle armi russe”. Il presidente della commissione finanze del Senato, Ron Wyden, dell’Oregon, e il membro della stessa commissione, Mike Crapo dell’Idaho, hanno invitato Biden a dare la priorità all’eliminazione delle barriere significative dell’India al commercio e agli investimenti statunitensi nel subcontinente indiano”.

