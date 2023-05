Conto alla rovescia per l’annuncio di Ron DeSantis, candidato alla Casa Bianca

Conto alla rovescio in vista dell’annuncio ufficiale della candidatura di Ron DeSantis alle primarie per il Partito repubblicano. All’inizio della prossim,a settimana, il Governatore della Florida dovrebbe trasferirsi nella sua nuova base operativa. Dalla base verranno, poi, attivati i requisiti per l’offerta presidenziale con i funzionari federali. Il quartier generale di DeSantis è attualmente ospitato nel centro di Tallahassee. I membri del suo staff si trasferiranno a breve in una nuova location in centro che fungerà da sede ufficiale della campagna. Il trasferimento è stato confermato da una fonte a conoscenza dei piani della campagna e da una persona informata del trasloco. Secondo le linee guida della Federal Election Commission, nel momento in cui un candidato ad una carica federale spenda più di cinquemila dollari, questi è tenuto a registrarsi ed a presentare sia i rapporti finanziari e designare un comitato principale della campagna. Il trasferimento, a candidatura non ancora annunciata, costerà a DeSantis più di cinquemila dollari. Una cifra che lo obbliga ad adempiere agli obblighi federali. Il Governatore dovrà presentare i documenti ai funzionari elettorali entro 15 giorni dalla data del trasferimento , riconoscendo così pubblicamente per la prima volta la propria candidatura alla presidenza. “Il team DeSantis è stato ospitato nell’edificio del repubblicani della Florida sin dalla sua rielezione – ha dichiarato un veterano consulente GOP – Ora si stanno preparando a trasferirsi. Date le spese sostenute nel trasloco, probabilmente sarà obbligato a presentare un ” Modulo 1 ” alla FEC, il che lo costringerebbe ad anticipare la data dell’annuncio. Una volta partito il conto alla rovescia, sarà difficile tornare indietro”. Un Comitato di Azione Politica, allineato a DeSantis, chiamato Never Back Down, ha raccolto decine di milioni di dollari ed è servito per rivaleggiare con l’ex presidente Trump. L’organizzazione sta anche trasmettendo spot televisivi pro-DeSantis e assumendo personale negli stati chiave in tutto il paese per disporre di un’infrastruttura a livello presidenziale in vista del lancio formale. DeSantis e sua moglie, Casey, hanno anche iniziato a organizzare cene con piccoli gruppi di donatori nella villa del governatore della Florida per cercare di costruire una base di raccolta fondi già consistente. Secondo una fonte a conoscenza dell’operazione, DeSantis ha ospitato otto cene nelle ultime due settimane. Ognuno ha avuto tra i 15 ei 20 donatori “più grandi e migliori” di tutto il paese.

